شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) والجامعة الألمانية الدولية (GIU) لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى محافظات مصر الـ27 وذويهم، وتسليمهم وثائق المنح الدراسية الكاملة المخصصة للدراسة بكليات الجامعتين للعام الدراسي 2025-2026، بإجمالي 69 منحة دراسية.

حضر الاحتفالية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء د. علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، إلى جانب د. أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ود. ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، ود. سليم عبدالناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية، والسيد يوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب، وعدد من قيادات الإعلام المتخصصة في قطاع التعليم.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها: "سعيدة بوجودي في هذا الحدث المهم الذي نحتفل فيه بأوائل المحافظات من شباب مصر الواعد، ونشهد معًا لحظة استحقاق ثمرة الجهد والمثابرة بالحصول على منح دراسية متميزة من الجامعة الألمانية، التي نُقدر لها دورها الوطني الرائد في دعم شبابنا المتميز من مختلف محافظات الجمهورية".

وأضافت أن هذا الاحتفال ليس مجرد مناسبة لتوزيع منح دراسية، بل هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي التعليم والبحث العلمي اهتمامًا بالغًا، وتضع الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن المنح الدراسية تفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب للاندماج في بيئة أكاديمية متميزة بالجامعة الألمانية، تتيح التعلم وفق أحدث النظم العالمية، وتمنح أدوات الإبداع والابتكار للإسهام في خدمة المجتمع ونهضته.

كما توجهت بالشكر لإدارة الجامعة الألمانية على مبادراتها الوطنية المخلصة، وجهودها في إعداد جيل جديد من العلماء والمبتكرين، وأوصت الطلاب بأن يجعلوا من رحلتهم التعليمية طريقًا للتميز والريادة والاجتهاد، مؤكدة أن نجاح الفرد هو نجاح للوطن.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى استمرار التعاون بين الوزارة والجامعة الألمانية في مشروعات ومجالات عدة، أبرزها مشروع الهوية البصرية والمساهمات المجتمعية.

من جانبه، قدّم د. أشرف منصور، الرئيس المؤسس للجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية، الشكر للوزيرة والمحافظين على حضورهم الاحتفال. وأكد أن الجامعة تضع التنمية في كل ربوع مصر نصب أعينها من خلال الطلاب، مشيرًا إلى أن تكليف الرئيس السيسي للجامعة بمشروع الهوية البصرية دليل على الثقة الكبيرة في دورها الوطني.

وأضاف: "اليوم على جميع الطلاب مسؤولية كبيرة. هذه المنحة تكريم لكم ولأسركم ومحافظاتكم ووطنكم. قبولكم في الجامعة يعني أنكم مؤهلون لذلك، وأن مدارسنا الحكومية قدمت تعليمًا مجانيًا متميزًا يليق بكم."

وأكد منصور أن كفاح الأسرة المصرية مع أبنائها يدعو للفخر، وأن الجامعة تساهم في دعم هذا الكفاح من خلال المنح التي تصب في صالح الأسرة والوطن، قائلاً: "بلدنا أولوية.. واللي مالوش أصول مالوش هوية.. ونحن نمنحكم هذه المنحة من أجل تنمية مصر."

كما ألقى كل من د. ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، ود. سليم عبدالناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية، والسيد يوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، كلمات خلال الاحتفال. وشارك أيضًا عدد من الطلاب المتفوقين الحاصلين على منح سابقة من الجامعة الألمانية بكلمات تحفيزية، دعوا فيها زملاءهم الجدد لمواصلة مسيرة التفوق في حياتهم الجامعية.