كتب – عمر صبري:

أعلنت لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية كل من الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، القائمة النهائية للمرشحين لتولي منصب رئيس جامعة الزقازيق الأهلية.

وضمت القائمة 10 مرشحين على النحو التالي:

1- أحمد أنور شاهين – أستاذ بكلية الطب البشري، جامعة الزقازيق.

2- أحمد محمد زامل – أستاذ بكلية التجارة، جامعة الزقازيق ونائب أكاديمي بجامعة الزقازيق الأهلية.

3- مسعود معوض قطب عبدالعال – أستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

4- مجدي الحسيني إبراهيم علوبة – أستاذ بكلية التربية الرياضية، جامعة الزقازيق.

5- عاطف محمد حسين خليفة – أستاذ بكلية الطب البشري، جامعة الزقازيق.

6- أحمد فؤاد حسن الباز – عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق سابقًا.

7- محمد منصور السيد محمد الفشاري أبو فرحة – أستاذ بكلية الطب البشري، جامعة الزقازيق.

8- إيهاب إبراهيم سيد أمين – أستاذ بكلية العلوم، جامعة بنها.

9- هالة محمد سلطان علي – أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ووكيل رئيس معهد التخطيط القومي.

10- حنان محمد عبد المنعم مجد – أستاذ بكلية الطب، جامعة أسوان ونائب رئيس الجامعة الأهلية سابقًا.



