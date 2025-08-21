كتب- عمر صبري:

شارك أعضاء من هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي وطب الفم والأسنان بجامعة الريادة في برنامج تدريبي مشترك مع باحثين من جامعة لوكهيد الكندية Lakehead University، للتدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالين الطبي والهندسي، ضمن برنامج التدريب الدولي Aurora Initiative، في إطار حرص جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية الدولية.

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الدولية بالجامعة احتفالا لتكريم المشاركين من الهيئة المعاونة بعد حصولهم على شهادة دولية عقب اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

وأوضح د. إيهاب سعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن البرنامج ساهم في تطوير مهارات مهندسي البرمجة وتدريبهم على لغات متخصصة في إنشاء برامج متقدمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، بما يتيح تحقيق أقصى استفادة للمريض عبر التشخيص الذكي للأمراض بدقة وسرعة، ومن ثم اختيار خطة العلاج المثلى.

كما شمل التدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الهندسي، مثل الكشف السريع والدقيق عن أعطال السيارات وتحديد أسبابها والحلول المقترحة، وهو ما يعد أحد النماذج التطبيقية المرتبطة ببرنامج هندسة السيارات بكلية الهندسة.

واختتمت المرحلة الأولى من التدريب بتصميم البرامج المتخصصة في التطبيقات الذكية، ويجري حاليًا الاستعداد لبدء المرحلة الثانية التطبيقية، التي ستتضمن استخدام هذه التطبيقات في التخصصات الطبية والهندسية بالجامعة، وتدريب الطلاب على توظيفها في التعليم والتشخيص العملي.

وتؤكد الجامعة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دمج التكنولوجيا بالتعليم وتطوير قدرات خريجيها لزيادة تنافسيتهم في سوق العمل المحلي والدولي.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا

9 خطوات لتسجيل بيانات تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025

هل تؤهل "البكالوريا" الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية فقط؟.. التعليم توضح