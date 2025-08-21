3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

أصدر رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، قرارات بتعيين ثلاثة وكلاء جدد بكلية الزراعة، وذلك اعتبارًا من 21 أغسطس 2025، على النحو التالي:

الدكتورة منى محمد سعيد عبد الحميد زايد: وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمدة ثلاث سنوات.

الدكتورة منال مبارك محمد مصطفى: وكيلًا لشئون التعليم والطلاب، لمدة ثلاث سنوات.

الدكتور أحمد أبو اليزيد أحمد عبد الحافظ: وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتى 18 يونيو 2027، موعد بلوغه السن القانونية.

اقرأ أيضًا:

3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

من بينها ختان الإناث.. ننشر حالات الاستبعاد من الدعم النقدي

"التنظيم والإدارة": انتقال 55 ألف موظف للعاصمة الإدارية وفق احتياجات الجهات الإدارية