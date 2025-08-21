إعلان

3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس

10:52 ص الخميس 21 أغسطس 2025

الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

أصدر رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، قرارات بتعيين ثلاثة وكلاء جدد بكلية الزراعة، وذلك اعتبارًا من 21 أغسطس 2025، على النحو التالي:

الدكتورة منى محمد سعيد عبد الحميد زايد: وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمدة ثلاث سنوات.

الدكتورة منال مبارك محمد مصطفى: وكيلًا لشئون التعليم والطلاب، لمدة ثلاث سنوات.

الدكتور أحمد أبو اليزيد أحمد عبد الحافظ: وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتى 18 يونيو 2027، موعد بلوغه السن القانونية.

الدكتور محمد ضياء زين العابدين كلية الزراعة جامعة عين شمس
