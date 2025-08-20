إعلان

قرار من التعليم العالي بشأن الحاصلين على الثانوية من 3 دول إفريقية

07:23 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأضافت الوزارة أن الطلاب الحاصلون علي شهادة الثانوية من دول ( ليبيا – الصومال - جيبوتي ) يتم قبول أوراقهم بمقر المكتب الرئيسي فقط.

