قرار من التعليم العالي بشأن الحاصلين على الثانوية من 3 دول إفريقية
كتب- عمر صبري:
قررت وزارة التعليم العالي بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.
وأضافت الوزارة أن الطلاب الحاصلون علي شهادة الثانوية من دول ( ليبيا – الصومال - جيبوتي ) يتم قبول أوراقهم بمقر المكتب الرئيسي فقط.
اقرأ أيضاً:
"تعليم الجيزة" ترد على "الشائعات المثارة" بشأن البكالوريا المصرية
التقديم في هذا الموعد.. شروط التحاق طلاب الإعدادية العامة بالأزهر
نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2025
فيديو قد يعجبك: