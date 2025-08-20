انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال 27 أغسطس بمشاركة 2000 طبيب

كتب- عمر صبري:

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال خلال الفترة من 27 حتى 29 أغسطس، بمشاركة أكثر من 2000 طبيب وطبيبة من مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية، وبحضور نخبة من أساتذة ورؤساء أقسام طب الأطفال بكليات الطب بالجامعات المصرية.

يرأس المؤتمر الدكتور شريف الأنواري، أستاذ طب الأطفال بكلية طب قصر العيني ومدير مستشفى أبو الريش المنيرة بجامعة القاهرة، والدكتورة ولاء الأمير، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد جلال سكرتير عام المؤتمر، بينما يتولى الرئاسة الشرفية الأستاذ الدكتور أيمن البدوي، رئيس وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة سابقًا بكلية الطب جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة إيمان إحسان رئيس أقسام طب الأطفال بطب قصر العيني.

ويناقش المؤتمر محاور مهمة تتعلق بخطة الدولة لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، في مجالات علاج قِصر القامة والتطعيمات والوقاية من الأمراض، إلى جانب محور توعوي حول استخدام أجهزة البخار والفيتامينات.

كما يُعقد على هامش المؤتمر خمس ورش عمل عملية ونظرية، تتناول: أجهزة التنفس الصناعي للأطفال ومضخات الأنسولين لمرضى السكري من الأطفال ةالأمراض العصبية لدى الأطفال والتقنيات الحديثة لعلاج التشنجات والغسيل الكلوي والأمراض الجينية والوراثية والنادرة لدى الأطفال.

ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من رواد التخصص، منهم: الدكتورة عزة يوسف رئيس وحدة التطور العقلي والسلوكي للأطفال سابقًا بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد البليدي رئيس أقسام طب الأطفال سابقًا بجامعة القاهرة، والدكتورة ماجي لويس رئيس وحدة الحساسية بقصر العيني، والدكتورة ماريان يسري رئيس قسم الأمراض العصبية للأطفال بجامعة القاهرة، والدكتورة سناء يوسف رئيس وحدة التغذية العلاجية سابقًا بجامعة عين شمس، والدكتور عبدالرحمن المشد رئيس قسم الأطفال سابقًا بجامعة طنطا، والدكتور حافظ بازرعة رئيس وحدات الرعاية المركزة بمستشفى أبو الريش.

