لا تفوّت موعدك.. انطلاق إجراءات القيد بجامعة أسيوط الأهلية -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، بدء استقبال الطلاب الجدد المقبولين مبدئيًا للدراسة بالجامعة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة الأهلية جاء على النحو التالي:

- الطب البشري: 90%

- طب الأسنان: 85%

- الصيدلة والبحوث الدوائية: 82.9%

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 79%

- الهندسة والعلوم التطبيقية: 68%

- العلوم المالية والإدارية: 67.3%

- الألسن واللغات التطبيقية: 53%

وأشار إلى أن الجامعة وضعت جدولًا زمنيًا منظمًا لاستقبال الطلاب وإنهاء إجراءات القيد، حيث تم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء (19 و20 أغسطس) لطلاب كليتي الطب والصيدلة، ويومي الخميس والأحد (21 و24 أغسطس) لطلاب طب الأسنان والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويومي الاثنين والثلاثاء (25 و26 أغسطس) لطلاب كليات الهندسة، العلوم المالية والإدارية، والألسن واللغات التطبيقية.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية توفير بيئة استقبال مريحة للطلاب وأولياء الأمور، مع تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين لتقديم الدعم والإجابة على الاستفسارات.

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، جولة تفقدية داخل مقار وإدارات الاستقبال، برفقة عدد من قيادات الجامعة والاتحاد الطلابي، لمتابعة سير العمل وضمان انسيابية الإجراءات.

وأكد الدكتور نوبي أن إجراءات القيد تتطلب من الطالب طباعة استمارة الالتحاق من حسابه الشخصي عبر نظام التقديم الإلكتروني: اضغط هنا

ثم الحضور إلى مقر الجامعة في المواعيد المحددة، مع سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الأول، عبر فروع البنك الأهلي المصري أو باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني داخل الجامعة، مع التأكيد على منع التعامل النقدي نهائيًا.

المستندات المطلوبة للقيد:

- بطاقة الترشيح

- إيصال سداد الرسوم الإدارية (أصل + صورتين)

- إيصال سداد الرسوم الدراسية (أصل + صورتين)

- شهادة الثانوية العامة (أصل + صورتين)

- شهادة الميلاد المميكنة (أصل + صورتين)

- 8 صور شخصية حديثة

- صورتان من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر أو جواز السفر

- نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور

ويُعتبر القيد نهائيًا بعد مراجعة أصول المستندات، وتوقيع الطالب وولي الأمر على طلب الالتحاق أمام مسؤول القبول، والتأكد من عدم تسجيل الطالب في أي جامعة أخرى، إلى جانب اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.