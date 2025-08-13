موعد التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2025، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وقررت الوزارة إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت اضغط هنا، https://tansik.digital.gov.eg على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز أداء اختبارات القدرات السبت 16 أغسطس.

وسوف يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام (بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني) ولن يعتد بأي وسيلة أخري للسداد.

ولا يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي صفحة اختبارات القدرات التابعة لموقع التنسيق الإلكتروني.

وسيتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كالتالي:

الاثنين 18/8/2025 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج . حلوان

الثلاثاء 19/8/2025 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج . حلوان

الأربعاء 20/8/2025 العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان

الخميس 21/8/2025 الفنون

السبت 23/8/2025 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان

الاحد 24/8/2025 علوم الرياضة "بنين" كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان

علوم الرياضة "بنات" كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان

وأوضحت الوزارة أنه على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

عدد 4 صور شخصية.

