تقبل علمي علوم ورياضة.. أقسام فنون تطبيقية حلوان بتنسيق الجامعات 2025

كتب- عمر صبري:

أكدت جامعة حلوان على رسالة كلية الفنون التطبيقية بالجامعة والتي تسعى إلى إعداد خريج مبتكر قادر على إدارة عمليات التصميم والتصنيع والتطوير من خلال برامج تعليمية تدعم إنتاج واستثمار المعرفة لتلبية احتياجات سوق العمل، كما تهدف إلى إجراء بحوث علمية تثري علوم التصميم وتسهم في خدمة المجتمع، مع دفع قطاعات الإنتاج ذات الصلة نحو العالمية.

وتضم الكلية بتنسيق الجامعات 2025 - 2026 العديد من الأقسام العلمية وهم (الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون - الطباعة والنشر والتغليف - الإعلان - التصميم الداخلي والأثاث - التصميم الصناعي - تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية - المنتجات المعدنية والحلي - الخزف - الزجاج - الزخرفة - النحت والتشكيل المعماري - الغزل والنسيج - طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز - الملابس الجاهزة).

كما تحتوي الكلية على عدد من البرامج الخاصة وتتمثل في برنامج علوم تصميم الأثاث، برنامج تصميم الإعلان الرقمي، برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، برنامج الوسائط المطبوعة، برنامج علوم التغليف، برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي، برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة.

وتقبل كلية الفنون التطبيقية طلاب شهادة الثانوية العامة شعبة العلمي رياضيات، العلمي علوم، بشرط اجتياز اختبار القدرات، وتقبل الكلية خريجي الشعبة العلمية فقط، ذلك بشرط الحصول على الحد الأدنى المطلوب للكلية.

اقرأ أيضاً:

بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية.. غدا

71% بسيناء.. تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة والأهلية شهادات معادلة 2025