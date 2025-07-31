سوهاج- عمار عبدالواحد:



أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدفعة الأولى من برامج الجامعة للعام الدراسي 2025-2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للتقديم.



وأوضح "النعماني" أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال اختيار الطالب للكلية والبرنامج الأكاديمي الذي يرغب في الالتحاق به، وتسجيل بياناته الشخصية عبر الموقع، مشيرًا إلى أن الموقع يتيح أيضًا معلومات تفصيلية عن الكليات، البرامج، الأوراق المطلوبة، وخطوات التقديم.



وقال الدكتور حسين عبدالحافظ، منسق الجامعة الأهلية، إن التقديم يمر بمرحلتين ، المرحلة الأولى وهي التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي ،والمرحلة الثانية وهي التقديم الورقي من خلال سحب الملف المعد لذلك من مقر الجامعة.



وأشار عبدالحافظ، إلى أن الجامعة تضم 8 كليات في تخصصات متنوعة وهي الطب البشري، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية، الإعلام، العلوم، اللغات والعلوم الإنسانية.



وأعلنت الجامعة عن تفاصيل برامجها التعليمية للعام الدراسي الجديد، والتي تنقسم إلى أربعة قطاعات أكاديمية رئيسية، تشمل قطاع العلوم الصحية، قطاع الهندسة والعلوم التطبيقية والأساسية، قطاع الفنون والآداب والعلوم الإنسانية، وتضم هذه القطاعات كليات متنوعة ببرامج حديثة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات التكنولوجية.



أولاً قطاع العلوم الصحية، ويضم هذا القطاع ثلاث كليات رئيسية تقدم برامج متخصصة في المجالات الطبية والصحية، وهي كلية الطب البشري وتشمل برنامج الطب والجراحة، وكلية الصيدلة وتشمل برنامج فارم دي جنرال، وبرنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية وتشمل تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية، تكنولوجيا البصريات وعلوم الرؤية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.



ثانيًا قطاع الهندسة والعلوم التطبيقية والعلوم الأساسية ويتضمن هذا القطاع عددًا من الكليات والبرامج التكنولوجية والعلمية الحديثة، أبرزها كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، ويضم علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب، الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، وكلية الهندسة وتضم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، وهندسة الميكاترونيات، وهندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهندسة كيميائية، هندسة العمارة البيئية والعمران، الهندسة المدنية، هندسة البترول والغاز، وكلية العلوم وتضم الفيزياء الطبية، علوم وتكنولوجيا النانو، الكيمياء الحيوية، جيولوجيا وكيمياء البترول، علوم الكيمياء الحيوية والبيولوجية في الأدلة الجنائية، تكنولوجيا الجيولوجيا، الكيمياء الصناعية، الرياضيات والإحصاء، الميكروبيولوجي والكيمياء، البيولوجيا الجزيئية الطبية.



ثالثًا قطاع الفنون والآداب والعلوم الإنسانية، ويضم هذا القطاع كليات تهتم بالعلوم الاجتماعية والإعلام واللغات، وتشمل كلية الإعلام وتضم الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، العلاقات العامة والتسويق الرقمي، الإذاعة والتلفزيون الرقمي، صناعة المحتوى الرقمي، كلية اللغات والعلوم الإنسانية وتضم اللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، اللغة الإسبانية، اللغة الإيطالية، اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة، الترجمة القانونية والتجارية.



وأعلنت جامعة سوهاج الأهلية المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026/2025، والتي جاءت كالتالي، مصروفات الكليات والبرامج، كلية الطب 140 ألف جنيه سنويًا، كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية 90 ألف جنيه، برنامج "فارم دي جنرال" 80 ألف جنيه، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 50 ألف جنيه، كلية الهندسة، 50 ألف جنيه، كلية العلوم، 40 ألف جنيه، كلية الإعلام 35 ألف جنيه، كلية اللغات والعلوم الإنسانية 35 ألف جنيه.