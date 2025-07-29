كتب- عمر صبري:

تواصل الجامعتان الألمانية بالقاهرة (GUC) للعام الثالث والعشرين على التوالي والألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة (GIU) للعام السابع على التوالي، تقديم منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وحدد مكتب القبول بالجامعتَين الشروط للحصول على المنحة؛ وهي أن يكون الطالب مصري الجنسية، مسجّلًا في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي في إحدى الشعب (علمي رياضة- علمي علوم- أدبي)، ألا يكون حاصلاً على الثانوية العامة في سنوات سابقة أو منقولًا.

ويشترط أن يجتاز اختبارات القبول وتشمل: اختبار اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء (IQ)، اختبارات قدرات خاصة للكليات التي تتطلب ذلك؛ وهي: العلوم التطبيقية والفنون، برنامج الهندسة المعمارية، كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وكليتا العمارة والتصميم بالجامعة الألمانية الدولية، في حالة اختيار الطالب الالتحاق بأحد هذه البرامج الدراسية، على أن يتقدم الطالب بكل المستندات المطلوبة للالتحاق خلال الفترة المسموح بها للتقديم.

وأعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة تدشين كلية لطب الأسنان يتم الالتحاق بها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2025- 2026؛ حيث تم فتح باب القبول بها للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، مما يتيح لهم فرصة الالتحاق بتخصص طبي متميز ضمن منظومة التعليم العالي الألماني في مصر.

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