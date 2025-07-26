كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، وهي (جامعة بنها التكنولوجية، جامعة المنوفية التكنولوجية، جامعة سوهاج التكنولوجية، جامعة السويس التكنولوجية، جامعة العريش التكنولوجية)، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية التمريض جامعة الوادي الجديد، بالعام الدراسي الجديد 2025/2026.

ووافق على تجديد تعيين الدكتور رجب محمود، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات.

واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية للمجلس الأعلى للجامعات، وسيتم الالتزام به في كافة الاجتماعات التي يتواجد بها المجلس أو اجتماعاته الفرعية، وكذلك الفعاليات والاستقبالات للجان القطاع داخل الجامعات، وكافة الأنشطة الترويجية للمجلس.

واستعرض المجلس تقريرًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى يوليو 2025، وعرض البيانات الخاصة بنسبة مشاركة الجامعات.

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