أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء استقبال طلبات التقديم الإلكتروني للإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير الخدمات الطلابية وتعزيز التحول الرقمي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ومعيشية متكاملة تدعم استقرار الطلاب وتلبي احتياجاتهم.

وأكد الدكتور المنشاوي أن المدن الجامعية تُعد ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الطلابية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل العمل على تطويرها من حيث البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤيتها في تقديم تجربة جامعية متكاملة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والمعيشية للطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن التقديم سيكون متاحًا خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 1 سبتمبر 2025، عبر الرابط الإلكتروني:

https://al-zahraa.mans.edu.eg/studentApplications،

أو من خلال مسح الكود المرفق، مشددًا على أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط، ولن تُقبل أي طلبات ورقية.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور علي حسين، مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية، إلى أن المنصة الإلكترونية تتيح للطلاب إدخال بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة بسهولة وأمان، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطبيق نظم الإدارة الذكية وتحديث منظومة الخدمات الطلابية.

كما شدد الدكتور حسين على أهمية قراءة التعليمات بعناية قبل بدء التسجيل، والحرص على إدخال بيانات دقيقة لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح.

وفيما يتعلق بآليات القبول، أوضح محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، أن القبول سيتم وفقًا للقواعد المعتمدة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية والتوزيع العادل، مؤكدًا ضرورة تطابق محل الإقامة الفعلي مع العنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي، وألا تقل مدة الإقامة عن عام، إلى جانب استيفاء الشروط العامة للقبول.





