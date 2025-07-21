كتب- عمر صبري:

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأحد المقبل الموافق 27 يوليو 2025، فعاليات المؤتمر الإفريقي السادس للعطاء الاجتماعي، والذي ينظمه مركز جون جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية، بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، ويستمر حتى الخميس 31 يوليو.

ينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: "التمويل المستدام للتنمية في دول الجنوب العالمي"، مركّزًا على سُبل تمكين الدول الإفريقية من قيادة مستقبل تمويل التنمية من خلال نماذج أخلاقية، شاملة، ومستقلة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على المساعدات الخارجية غير المستقرة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية وورش العمل والمعارض، إلى جانب احتفالية خاصة لتكريم الفائز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، والتي تُمنح لشخصيات بارزة قدّمت مساهمات استثنائية في مجال العمل الخيري داخل القارة الإفريقية.

ومن أبرز القضايا التي يتناولها المؤتمر:

الهياكل التمويلية المستقلة

الممارسات التمويلية الأخلاقية

التمويل المستجيب لقضايا الجندر

نماذج التمويل المعتمدة على تحويلات المغتربين

معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في العمل الخيري

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