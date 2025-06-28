5 صور.. مشروعات تخرج الميكاترونكس بجامعة حلوان التكنولوجية

كتب- عمر صبري:

قدّم طلاب برنامج "الميكاترونكس" بؤ الدولية مجموعة متميزة من مشروعات التخرج، عكست قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم التطبيقية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، خلال المعرض الأول الذي نظمته الكلية للعام الأكاديمي 2025.

أقيم المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبإشراف أكاديمي من الدكتور أحمد البنداري، وقيادة ميدانية من عميد الكلية الدكتور أسامة القبيصي، ووكيل الكلية الدكتور حلمي الزغبي، إلى جانب منسق البرنامج الدكتور أحمد سويدان، والدكتور سيمون عزت، والدكتور أنور السيد منسقي برنامج تكنولوجيا المعلومات.

وأشاد الدكتور السيد قنديل بالمستوى الفني والإبداعي الرفيع للمشروعات المقدمة، مؤكدًا أنها تعكس الدمج المثالي بين المناهج النظرية والحلول التطبيقية، مما يؤهل الطلاب للاندماج المباشر في سوق العمل المحلي والدولي، ويخدم أهداف التنمية التكنولوجية في مصر.

مشاريع تقنية تواكب الثورة الصناعية الرابعة

تنوّعت المشروعات المعروضة لتشمل تطبيقات في الذكاء الاصطناعي، الميكاترونكس، الطاقة، الروبوتات، والصناعات المستدامة، ومن أبرز هذه المشاريع:

1. ماكينة CNC PCB Engraver

نظام دقيق يعتمد على تقنيات التحكم الرقمي (CNC) لحفر وتصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) بكفاءة وجودة عالية.

2. نظام تغليف آلي باستخدام الذراع الروبوتية

ذراع روبوتية مبرمجة للقيام بمهام التغليف الصناعي، ما يعزز من سرعة الإنتاج وجودته في خطوط التصنيع.

3. طابعة ثلاثية الأبعاد متعددة المواد

نظام يعتمد على بناء النماذج ثلاثية الأبعاد طبقة بطبقة باستخدام البلاستيك أو الراتنج أو المعدن، بما يخدم مجالات الطب والهندسة والتصنيع السريع.

4. مشروع Mechatronics Life

نموذج تعليمي مبتكر يشرح نظام الميكاترونكس من خلال محاكاة أعضاء جسم الإنسان بمكونات ميكانيكية وإلكترونية.

5. نظام حشو السائل الذكي

جهاز يحدد حجم الزجاجة تلقائيًا ويملأها بالكمية المناسبة من السائل باستخدام مستشعر ألوان، مع خاصية فرز الزجاجات وفقًا للون.

6. حاضنة ذكية لحديثي الولادة

تصميم نظام بيئي ذكي وآمن للأطفال المبتسرين، يتحكم في درجة الحرارة والرطوبة والإنذار المبكر.

7. روبوت طبي ذكي لتوزيع الأدوية

روبوت ذاتي الحركة مزود بمتحكم داخلي، قادر على التنقل بين غرف المرضى في المستشفيات وتوصيل الأدوية تلقائيًا، باستخدام حساسات تتبع خطية ونظام تحديد المواقع.

8. نظام حركة القفازات GMS

مشروع لاستبدال أنظمة التحكم التقليدية بقفازات ذكية تتيح تنفيذ مهام دقيقة باستخدام إشارات حركية.

9. المزرعة الذكية

نظام زراعي متكامل يعتمد على التشغيل الآلي الكامل وإشراف بشري محدود، ما يعزز إنتاجية الزراعة المستدامة.

10. خط إنتاج تعبئة وتغطية الزجاجات

خط أوتوماتيكي لتعبئة الزجاجات بالسوائل وتغطيتها، بهدف تسريع الإنتاج وتحقيق دقة في العملية الصناعية.

11. مشروع غسيل السيارات السريع

نظام ذكي لغسيل السيارات باستخدام حزام ناقل لتقليل الجهد اليدوي وزمن التشغيل.

12. ماكينة CNC للأخشاب

آلة مخصصة لقص ونقش الخشب بتقنية التحكم الرقمي، تتيح تصميمات دقيقة في صناعة الأثاث والديكور.

13. السيارة الكهربائية الذكية

نموذج أولي لسيارة كهربائية مستدامة، يستخدم مواد صديقة للبيئة ويعتمد على تقنيات ذكية لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات.

14. روبوت إعادة التدوير الذكي

روبوت ذاتي التشغيل قادر على فرز النفايات وإعادة تدويرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من كفاءة إدارة المخلفات.

15. نظارات ذكية للمكفوفين

نظارات مزودة بحساسات قادرة على التعرف على العوائق والأشياء، وتقديم إشعارات صوتية لمساعدة ضعاف البصر على التنقل باستقلالية.

وأوضحت الجامعة أن هذه المشروعات تعكس فلسفة تعليمية حديثة ترتكز على دمج المعرفة الهندسية والمهارات التكنولوجية، لتأهيل خريجين قادرين على تقديم حلول واقعية وفعالة، في مختلف مجالات الصناعة والرعاية الصحية والبيئة، كما تُعد جزءًا من خطة الدولة في دعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.

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