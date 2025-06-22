حصول الجامعـة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية على شهــادتي الأيزو

كتب- مصراوي

حصلت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية على شهادتي الجودة الدوليتين ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 21001:2018 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية بما يعكس التزامها الدائم بالجودة والتميز المؤسسي ويعزز مكانتها الأكاديمية ويؤكد سعيها الدائم لتطبيق أفضل المعايير الدولية في التعليم والإدارة.

يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الجامعة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي يقودها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والتي تهدف إلى رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي المصرية إقليميًا وعالميًا.

وأعرب الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه بحصول الجامعة على هاتين الشهادتين، معتبرًا هذا الإنجاز خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الجودة في كافة مجالات العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة.

وأضاف أن هذا النجاح يؤكد التزام الجامعة بالتطوير المؤسسي المستدام وجهود فرق العمل التي بذلت أقصى جهدها خلال مراحل الإعداد والتأهيل مشددًا على حرص الجامعة على تقديم تجربة تعليمية متطورة تواكب متطلبات المجتمع وتساهم في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة والابتكار دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة وتعزيزًا لقدرات الطلاب على الإبداع والريادة والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

وأكد رئيس الجامعة أن الحصول على شهادتي ISO 9001 وISO 21001 تحقق بفضل الدعم والتعاون المثمر مع فريق مراجعي شركة AJA – EGYPT الذين أجروا زيارات دقيقة للجامعة وقدموا مراجعات متخصصة وفق المعايير الدولية كما قدم الشكر للشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم برئاسة اللواء الدكتور عبده سعد الدين مصطفى استشاري الجامعة للأيزو والدكتورة منال درويش مدير مشروع التأهيل على الدعم الفني والإداري المقدم خلال مراحل تجهيز واعتماد أنظمة الجودة.