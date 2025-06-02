أبرزها القمل.. أستاذ جلدية يحذر من صالونات الحلاقة للسيدات والرجال

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور شريف مهدي، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إنه مع اقتراب العيد يكون الإقبال على صالونات الحلاقة للرجال كثيفا مما يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الإلتهابات البكتيرية والفطرية والحشرات المعدية مثل القمل. لذلك يفضل ان يجلب كل شخص أدواته الخاصة معه عندما يتوجه إلى صالون الحلاقة.

وأضاف خلال نشرة علمية بحثية، أن صالونات التجميل للسيدات فيكون لها نفس النصيب من الإقبال الكثيف مما يجعلهم عرضة للإصابة ببعض الأمراض الجلدية أيضا والتصبغات الجلدية والحروق والحساسية نتيجة استخدام الصبغات والخلطات والتقشير للجسم والوجه، والذي يتم على أيدي غير المختصين ودون وعي لأضرارها مثال على ذلك حساسية الحناء السوداء والتي تحتوي على مادة قطران الفحم PPD or para-phenylenediamine التي تتم إضافتها إلى الحناء للحصول على درجات لون داكنة مثل الأسود مما يجعلها تدوم فترة أطول وقد تسبب حساسية والتهابات بشكل موضعي أو تتفاقم إلى حساسية مفرطة في كل أجزاء الجسم.

وتابع أستاذ مساعد الجلدية: تتمثل أعراض إلتهاب الجلد في الآتي: الاحمرار، والحكة الشديدة والإحساس بالحرقة مع تورم الوجه، أو الرقبة، أو فروة الرأس وظهور فقاقيع مائية، وطفح جلدي في كل أجزاء الجسم.

وأوضح أنه من أجل السيطرة على الحالة لابد من الإسراع بإزالة الحناء فوراً واستعمال كريمات موضعية لعلاج الحساسية وتناول بعض الأدوية المضادة للهستامين والكورتيزون للحد من إلتهاب الجلد.

واستطرد: يضاف إلى ذلك أمراضٌ جلدية تكون السيدات أكثر عرضة للاصابة بها وتكثر في الأعياد مثل الأكزيما وهي أحد أنواع حساسية الجلد، وتظهر في شكل جفاف شديد بالجلد مع حكة وتشققات وجروح في بعض الأحيان وتحدث نتيجة لاستعمال مواد كيماوية، مثل مواد الغسيل والتنظيف ويفضل للحماية ارتداء القفازات وعدم لمس المواد الكيماوية بشكل مباشرة.

وأشار إلى أن ن قياس الملابس في المحلات ومع وجود زحام شديد بها قد يؤدي إلى الإصابة بمرض التينيا و التينيا الملونة اللذان يصيبان مناطق مختلفة من الجسم، كما أن كثرة المصافحة والتقبيل في الأعياد أيضا قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل فيروس السنط.

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