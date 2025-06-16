كتب - عمر صبري:

أعلن اتحاد الجامعات العربية تأجيل المؤتمر الدولي الثاني حول الجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الاتحاد، خلال بيان له، أنه ونظرًا للظروف الإقليمية الراهنة، وبعد مشاورات مع الجهات المعنية، قررت اللجنة المنظمة تأجيل المؤتمر الدولي الثاني حول الجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الذي كان من المقرر عقده في عمّان يومي 23 و24 يونيو 2025.

وأشار إلى أن القرار حرصًا على سلامة المشاركين، إضافةً إلى تأثير قيود السفر الأخيرة، بما في ذلك تعذر حضور الوفد الصيني.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد فور استقرار الأوضاع، وتبقى جميع الأوراق العلمية المقبولة والتسجيلات المدفوعة سارية للمؤتمر في موعده الجديد.

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