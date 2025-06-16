لطلاب الثانوية 2025.. 6 معلومات عن الدراسة بصيدلة حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان استعداد كلية الصيدلة لاستقبال العام الدراسي الجديد وطلاب الثانوية العامة 2025 - 2026، والتي تأسست عام 1995 بقرار جمهوري، ومنذ ذلك الحين وهي تجمع بين التعليم الأكاديمي الراقي والبحث العلمي المتقدم لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي.

وفيما يلي 6 معلومات أساسية عن الدراسة في كلية الصيدلة جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة 2025:

١- تعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة في برامجها الدراسية للبكالوريوس والدراسات العليا، ما يمنح الطلاب مرونة علمية وعملية في تحصيل المعرفة

٢- تميز مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء بأنه مركز فريد في المنطقة، مزود بأحدث التقنيات والأجهزة العلمية التي تتيح للباحثين إجراء أبحاث متطورة تسهم في تطوير أدوية جديدة تلبي احتياجات المرضى.

٣- حازت الكلية على جائزة أفضل كلية مشاركة في برنامج التميز في التعليم الصيدلي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي الأمريكي (ACPE) لعام 2021 ما يعكس جودة برامجها وتفوقها على المستويين الإقليمي والدولي.

٤- تضم الكلية مجموعة من الأقسام الأكاديمية المتخصصة، منها: الصيدلانيات، العقاقير، الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، الأدوية والسموم، الميكروبيولوجيا والمناعة، الكيمياء العضوية الصيدلية، الكيمياء التحليلية الصيدلية، الكيمياء الصيدلية، وممارسة الصيدلة، مما يؤهل الطلاب لاكتساب معرفة شاملة ومتخصصة في مختلف فروع الصيدلة.

٥- يقدم البرنامج الرئيسي بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) بالإضافة إلى برنامج الصيدلة الإكلينيكية المتميز، إلى جانب برامج الدراسات العليا التي تشمل الماجستير والدكتوراه في تخصصات الصيدلة المختلفة.

٦- توفر الكلية دبلومات مهنية متميزة في مجالات مثل التغذية الإكلينيكية، رقابة الجودة، تكنولوجيا الخامات الدوائية، الطب البديل، مستحضرات التجميل، الذكاء الاصطناعي في تصميم الأدوية، والصيدلة الإكلينيكية.

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