جامعة السويس تعلن تفاصيل برامج الجامعة الأهلية الجديدة

السويس – حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن تفاصيل البرامج الدراسية التي ستُقدمها كليات جامعة السويس الأهلية، المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي 2025–2026، وذلك عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الجامعة رسميًا.

وأوضح حنيجل أن الكليات تشمل:

كلية طب الأسنان: تقدم برنامج طب الفم والأسنان.

كلية العلاج الطبيعي: تقدم برنامج العلاج الطبيعي.

كلية الهندسة: تشمل برامج هندسة النظم الكهربية الذكية، نظم الاتصالات والحاسبات الذكية، الهندسة البحرية وصيانة السفن، والمنشآت الذكية المستدامة.

كلية هندسة البترول والتعدين: تشمل برامج هندسة البترول والغاز، وهندسة الطاقة والبيئة.

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: تقدم برامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

كلية العلوم: تضم برامج الرياضيات وعلوم الحاسب، الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية، جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي، والتكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

كلية اللغات والعلوم الإنسانية: تقدم برامج اللغة الصينية، اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية، الجيوإنفورماتيكس، وإعداد معلمي العلوم والرياضيات لمدارس اللغات والدولية.

كلية الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية: تقدم برامج نظم معلومات الأعمال، إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات، الاقتصاد والدراسات التنموية، العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية، تحليل الأعمال بالذكاء الاصطناعي، إدارة المستشفيات، والإدارة الرياضية.

كلية الإعلام: تقدم برامج صحافة الويب والإعلام التفاعلي، الإعلام الرقمي الإذاعي والتلفزيوني، العلاقات العامة الرقمية، والإنتاج السينمائي.

كلية الفنون التطبيقية: تشمل برامج الموضة وتصميم المنسوجات، التصميم الداخلي الرقمي والأثاث، تصميم الإعلان والتسويق الرقمي، الفنون الرقمية، والجرافيك.

وأشار رئيس الجامعة إلى إطلاق صفحة رسمية على موقع فيسبوك لجامعة السويس الأهلية، بهدف تعريف الطلاب بالبرامج الجديدة وتقديم المعلومات اللازمة حول إجراءات القبول ومواعيد التقديم.

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