انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس

كتب- عمر صبري:

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب – جامعة عين شمس، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأساتذة المحليين والدوليين في تخصصي الروماتيزم والمناعة.

وأكد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن مستشفى الباطنة يضم أقسامًا ووحدات نشطة ومتطورة، ويأتي في مقدمتها قسم الروماتيزم والمناعة، الذي وصفه بأنه نموذج يُحتذى به في الأداء والتكامل بين الكوادر الطبية. وأشار إلى أن ثقة المرضى في هذا القسم تمتد إلى مختلف الفئات الاجتماعية، مما يعكس السمعة المتميزة لمستشفيات جامعة عين شمس في المجتمع.

وشدّد يوسف على الدور المحوري لهذه المؤتمرات العلمية في تطوير المهارات المهنية، وخاصة لدى شباب الأطباء والمتدربين، لافتًا إلى أهمية مواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

شهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الأكاديمية، من بينهم الدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق محمد يوسف، القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور طارق ماجد، رئيس أقسام الباطنة، والدكتورة داليا فايز، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم والمناعة ورئيس المؤتمر. كما شارك في الفعاليات عدد من رؤساء أقسام الروماتيزم بكليات الطب في جامعات الإسكندرية، الأزهر فرع البنات، كلية الطب العسكري، ومستشفى العجوزة، إلى جانب البروفيسور الإسباني كارلوس، وعدد من الاستشاريين والأساتذة البارزين في التخصص.

جلسات علمية وورش عمل متخصصة

تضمن المؤتمر عددًا من ورش العمل والجلسات العلمية المتقدمة، أبرزها ورشة حول استخدام الأشعة التلفزيونية في فحص المفاصل، بالإضافة إلى جلسات تناولت أحدث الأساليب العلاجية في أمراض الذئبة الحمراء، والتيبس المناعي، والفيبروميالجيا، مع التركيز على كيفية التعامل مع الحالات المعقدة، وعرض أحدث التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الأوروبية والأمريكية في هذا الشأن.

كما شهد المؤتمر عرضًا لأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تخفيف آلام مرضى الفيبروميالجيا، في إطار الحرص على مواكبة الابتكارات العلمية وتطبيقها سريريًا.

وجدير بالذكر أن البرنامج العلمي للمؤتمر معتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر (ACCME)، بما يعادل 32 ساعة تعليم طبي معتمد، وهو ما يعكس مكانة المؤتمر وأثره المهني في تعزيز كفاءة المشاركين وتطوير أدائهم.

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