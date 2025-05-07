رسالة دكتوراه حول ''الاندماج الإعلامي وتأثيره على المحتوى الرقمي''

كتب - عمر صبري:

حصل الباحث أحمد جعفر أحمد محمد، المدرس المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج، على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى، مع توصية من لجنة الحكم والمناقشة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية والصحفية، عن دراسة مقدمة عنوان "تأثير الاندماج الإعلامي على إنتاج واستهلاك المحتوى الرقمي بالمنصات الصحفية: دراسة تكاملية"، وذلك لأهميتها العلمية وإسهامها المتميز في مجال دراسات الإعلام الرقمي.

وأشرف على الرسالة، الدكتور حلمي محمود محمد أحمد، أستاذ الصحافة الإلكترونية والعميد السابق لكلية الإعلام بجامعة قنا، والدكتور صابر حارس محمد، أستاذ الصحافة المساعد المتفرغ بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج.

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، الدكتور حلمي محمود محمد أحمد (مشرفاً ورئيساً)، وعضوية كل من الدكتورة فاطمة الزهراء صالح أحمد، أستاذ الإذاعة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج (مناقشاً)، والدكتورة أسماء محمد مصطفى علي عزام، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة قنا (مناقشاً)، والدكتور صابر حارس محمد (مشرفاً).

وتبنت الدراسة مدخلاً تحليلياً أساسياً يُعرف بـ "الدراسة التكاملية" (Integrated Study) لفهم ظاهرة الاندماج الإعلامي المعقدة ومتعددة الأوجه. يرتكز هذا المدخل على أن الظواهر الإعلامية المعقدة لا يمكن فهمها بعمق إلا من خلال تحليل العملية الاتصالية ككل متكامل ومترابط، رافضاً النظرة الجزئية التي تتناول جانباً واحداً بمعزل عن تفاعلاته مع الجوانب الأخرى.

وقد تم توظيف هذه المنهجية التكاملية عبر كافة مراحل الدراسة، بدءاً من بناء الإطار المفاهيمي ومراجعة الأدبيات، مروراً بصياغة أهمية وأهداف وتساؤلات الدراسة، وتصميم أدوات جمع بيانات متنوعة ومتكاملة (كمية وكيفية)، وتصميم مجتمع وعينات الدراسة لتغطية كافة عناصر العملية الاتصالية الأربعة (المؤسسة/الوسيلة، الصحفي/القائم بالاتصال، المحتوى/الرسالة، الجمهور/المستقبل)، وصولاً إلى تحليل النتائج وتفسيرها بشكل يربط بين المخرجات المختلفة، وانتهاءً بصياغة توصيات ونماذج تطبيقية شاملة.

أهداف الدراسة ومنهجيتها وعيناتها

سعت الدراسة إلى تحليل وفهم الأبعاد المتعددة لتأثير ظاهرة الاندماج الإعلامي على منظومة إنتاج واستهلاك المحتوى الرقمي في المؤسسات الصحفية المصرية.

وتحقق ذلك من خلال استقصاء تأثيرات هذا الاندماج على كل من القائم بالاتصال (الصحفيين)، والرسالة (المحتوى الرقمي)، والوسيلة (المنصات الصحفية)، والمستقبل (الجمهور).

واعتمدت الدراسة على منهج المسح بأشكاله المختلفة (مسح المؤسسات الإعلامية، مسح المحتوى، مسح القائم بالاتصال، مسح الممارسات الإعلامية، مسح الجمهور)، والمنهج المقارن، والمنهج المختلط (كمي وكيفي).

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