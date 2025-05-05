جامعة عين شمس تحصد 21 جائزة بمهرجان إبداع 13

كتب- عمر صبري:

شاركت جامعة عين شمس في فعاليات مهرجان إبداع الثالث عشر لشباب الجامعات، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظيم وزارة الشباب والرياضة.

وصدت الجامعة خلال المهرجان المتميز 21 جائزة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والعلمية، بالإضافة إلى درع التميز الذي تسلمه الدكتورة محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

شهد المهرجان منافسة قوية بين طلاب الجامعات المصرية في مختلف الفروع الإبداعية، إلا أن طلاب جامعة عين شمس استطاعوا أن يبرزوا بمواهبهم وقدراتهم، محققين مراكز متقدمة وجوائز قيمة عكست المستوى الرفيع للأنشطة الطلابية داخل الجامعة والاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتنمية مهارات الطلاب في شتى المجالات لتؤكد بذلك على ريادة طلابها ومواهبهم المتنوعة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه طلاب الجامعة، مؤكدًا على أن عدد الجوائز وكذلك الحصول على درع التميز هو ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة ممثلة في قطاع التعليم والطلاب في دعم المواهب الطلابية وتوفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار.

كما أشاد بالمستوى المتميز للمشاركات الطلابية في مختلف فروع المهرجان، مثمنًا جهود الطلاب المشرفين وأعضاء هيئة التدريس الذين قدموا الدعم والتوجيه للطلاب.

مجالات جوائز مهرجان إبداع 13

وتنوعت الجوائز التي حصدتها جامعة عين شمس لتشمل مجالات عديدة، من بينها الفنون التشكيلية، والعروض المسرحية، والموسيقى والغناء، والابتكارات العلمية، والإنشاد والترانيم والفنون الشعبية وغيرها من المجالات التي أظهر فيها طلاب الجامعة تفوقًا ملحوظًا.

وجاءت جوائز الجامعة على النحو التالي مجال الفنون التشكيلية فازات الطالبة منه الله محمود أحمد بالمركز الثالث في مجال النحت كما فاز الطالب أحمد هيثم محمد بالمركز الثالث في مجال الجرفيك.

أما في مجال الإنشاد الديني الجماعي حصل منتخب الجامعة للانشاد الديني على المركز الثالث.

وفي مجال الترانيم حصل منتخب الجامعة للترانيم على المركز الثاني وفي مجال العروض المسرحية المتخصصة فازت الطالبة ماري اسحاق إبراهيم أفضل تصميم بامنفلت في مجال العروض المسرحية المتخصصة عن عرض وقائع بيت الشبراوي.

وفازت الطالبة سما مجدي إبراهيم أفضل ممثلة مركز ثالث في مجال العروض المسرحية المتخصصة عن عرض وقائع بيت الشبراوي كذلك فوز منتخب الجامعة لمسرح المتخصصين بالمركز الثالث في مجال العروض المسرحية المتخصصة عن عرض وقائع بيت الشبراوي وعن مجال العزف الجماعي هواه أسفرت النتائج عن حصول منتخب الجامعة على المركز الثالث.

مجال العزف الجماعي الفردي

في مجال العزف الجماعي والفردي متخصص ففي مجال العزف الفردي أسفرت النتائج عن فوز الطاب احمد مجدي السيد بالمركز الثاني عزف فردي وفوز الطالبه ماريا شادي حليم على جائزة افضل عمل من تاليف الطالب كذلك فوز فريق الجامعة للعزف الجامعي المتخصص بالمركز الثالث.

وفي مجال المسرح الغنائي الاستعراضي حصد الطالب محمد عبد العزيز أبو كليل على جائزة أفضل ديكور في مجال المسرح الغنائي عن عرض أدهم الشرقاوي كما حصل الطالب عبد الله عبد الوهاب كامل على جائزة أفضل إضاءة في مجال المسرح الغنائي عن عرض أدهم الشرقاوي هذا.

وفاز الطالب زكريا ناصر هاتور بجائزة أفضل ممثل مركز ثاني في مجال المسرح الغنائي الاستعراضي عن عرض أدهم الشرقاوي كما حصل منتخب الجامعة للمسرح الغنائي والاستعراضي على المركز الثالث.

كما فاز الفنان والمخرج مناضل عنتر بجائزة أفضل تصميم مركز أول وفوز المدرب أحمد رامي بجائزة أفضل مدرب مركز أول كذلك فوز الطالبة سهيلة محمد عامر بجائزة أفضل مؤدية استعراض مركز أول وفوز منتخب الجامعة للفنون الشعبية والاستعراضية بالمركز الأول

وفي مجال الأنشطة العلمية حصل منتخب الجامعة على المركز الثالث في مجال الابتكارات العلمية مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي كذلك حصول منتخب الجامعة على المركز الأول في مجال الابتكارات العلمية مجال الأمن السيبراني والمعلوماتي.

وبذلك يكون حصاد جامعة عين شمس في مجال الأنشطة الفنية 19 جائزة فردية وجامعية، وجائزتان في مجال الأنشطة العلمية، ليصبح إجمالي ما حصدته الجامعة واحدًا وعشرين جائزة، وهو أكبر عدد حصلت عليه جامعة على مستوى المهرجان.

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