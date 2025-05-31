أول تعليق من جامعة عين شمس بشأن واقعة سقوط طالبة بكلية البنات

كتب- عمر صبري:

أكدت إدارة جامعة عين شمس، أن الطالبة بسمة سباعي حسين حسن المقيدة بالمستوى الأول -باقية للإعادة- بقسم تربية الطفل بكلية البنات جامعة عين شمس للعام الجامعي 2024-2025، تعرضت للسقوط من سلم الدور الأول بمبنى الكلية بعد تعرضها لإغماء مفاجىء أثناء جلوسها مع زميلاتها وذلك بعد انتهاء زميلاتها من أداء الامتحان علمًا بأن الطالبة غير مسجلة في المقرر.

وقد جرى نقل الطالبة على وجه السرعة لمستشفيات الجامعة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد التقرير الطبي المبدئي الصادر عن مستشفى الطوارئ بمستشفيات جامعة عين شمس بشأن المريضة، أنه تم استقبالها في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، حيث تم عمل الأشعة والتحاليل اللازمة وتبين عدم وجود نزيف بالمخ أو نزيف بالأعضاء الداخلية وعدم وجود أي كسور بالعظام.

وتم حجز المريضة بمستشفى الدمرداش للجراحة تحت الملاحظة فقط.

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