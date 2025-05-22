"تطوير التعليم" يبحث التعاون مع ألمانيا لتدريب وهجرة العمالة الماهرة

كتب- عمر صبري:

عقدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا مع كليمنس كونين، المبعوث الخاص لهجرة العمالة الماهرة بوزارة الخارجية الألمانية، لبحث سبل التعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المصرية للعمل بالأسواق الدولية، وخاصة الأوروبية.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود صندوق تطوير التعليم لتعزيز استراتيجية الدولة في رفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب في الداخل والخارج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للكفاءات المهنية المدربة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات التعاون في مشروع "أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن بالخارج"، أحد أبرز مشروعات الصندوق، الذي يهدف إلى دعم دمج الكوادر المصرية المؤهلة في سوق العمل الأوروبي من خلال منظومة متكاملة للتدريب والترخيص المهني، تتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة رشا شرف أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا في تأهيل الشباب المصري للحصول على فرص عمل دولية مرموقة، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على بناء شراكات دولية قوية تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، مع ضمان توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تحترم الحقوق وتضمن الكرامة الإنسانية.

وأضافت أن المشروع لا يقتصر على تصدير العمالة فحسب، بل يستهدف تصدير الكفاءة المصرية المدربة والمؤهلة، في إطار استثمار الدولة في رأس المال البشري وخلق مسارات مهنية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي.

من جهته، أعرب كليمنس كونين، عن ترحيبه بالتعاون مع مصر، مشيدًا بتطور منظومة التعليم الفني والعالي، وتوافر التخصصات المطلوبة، مما يجعل مصر ضمن أهم عشر دول شريكة عالميًا في مجال هجرة العمالة الماهرة، خاصة في ظل سياسة الجوار الأوروبية.

ويُعد هذا اللقاء خطوة متقدمة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتوظيف، التي يسعى من خلالها صندوق تطوير التعليم إلى تمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات الدولية المطلوبة وتيسير اندماجهم في بيئات العمل العالمية، في إطار رؤية طموحة ترتكز على التحديث والتأهيل وربط التعليم بسوق العمل.

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