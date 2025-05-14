أبرزها لجان الممتحنين.. 9 قرارات لمجلس آثار عين شمس

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس اجتماعه الشهري السابع والثلاثين، بقاعة مجلس الكلية، برئاسة حسام طنطاوي، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء المجلس من الداخل والخارج.

وخلال الاجتماع، أحاط الدكتور حسام طنطاوي المجلس الموقر علمًا بالموضوعات التي تمت الموافقة عليها بالتفويض والقرارات وهي كالتالي:

1- ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية (ندب جزئي) للتدريس وإلقاء محاضرات لطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) بكلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان.

2- الموافقة على تنظيم مسابقة "معرض البوسترات العلمية" لطلاب الدراسات العليا، على هامش المؤتمر العلمي السنوي للكلية.

3- عرض تقرير المؤتمر العلمي للكلية للعام الجامعي 2024–2025، الذي عُقد يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025.

4- تشكيل لجان الممتحنين والمصححين لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024–2025، وتم اعتماد التشكيل من قبل المجلس.

5- شكيل لجان الحكم والمناقشة لباحث ماجستير وآخر دكتوراة.

6- الموافقة على تسجيل (9) باحثين لدرجتي الماجستير والدكتوراة بأقسام الكلية المختلفة.

7- اعتماد لجان المصححين والممتحنين للدراسات العليا (الفصل الدراسي الثاني) دور مايو 2025.

8- وافق المجلس على مد المهمة العلمية لأحد أعضاء هيئة التدريس بقسم الآثار الإسلامية للعام الثالث في جامعة طريق الحرير بمدينة سمرقند – أوزبكستان، وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر 2025 حتى 25 سبتمبر 2026.

9- الموافقة على مقترح عقد المؤتمر الدولي الخامس لكلية الآثار في الفترة من 7-8 ديسمبر 2025.

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