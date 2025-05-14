قائمة المرشحين النهائية لرئاسة جامعة العريش

كتب- عمر صبري:

نشر المجلس الأعلى للجامعات القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية، بعد إتاحة الطعون، وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين لجامعة العريش:

الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش.

الدكتور حاتم سلامة، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع جامعة العريش.

الدكتور كمال عبد الوهاب أحمد محمد، القائم بعمل وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب جامعة العريش.

الدكتور محمود علي أحمد السيد، عميد كلية التربية جامعة العريش

الدكتور عيد علي محمد موسى، القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري جامعة العريش.

الدكتور محمد عطيه سالمان رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان بكلية الزراعة جامعة العريش.

الدكتور أيمن عبد المجيد أحمد عبد العال، الأستاذ بقسم علوم الأغذية والالبان كلية العلوم الزراعية جامعة العريش.

الدكتور عصام الدين عبد السلام محمد إبراهيم أبو زولال، أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب جامعة العريش.

اقرأ أيضاً:

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام الدراسي المقبل

مهلة أخيرة لسداد مصروفات المعاهد النموذجية والتجريبية بالأزهر.. وعقوبة للمتخلفين

قصر العيني: تنفيذ محطة كهرباء جديدة بمستشفى أبو الريش المنيرة بتكلفة 64 مليون جنيه

أول رد من التعليم بشأن انفجار أنبوبة غاز أمام إحدى المدارس بكرداسة