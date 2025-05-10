جامعة القاهرة: 1500 جنيه مكافأة استثنائية للعاملين بالمستشفيات الجامعية

كتبه- عمر صبري:

قررت جامعة القاهرة صرف مكافأة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لجميع العاملين بمستشفياتها الجامعية، تقديرًا لما بذلوه من جهود ملموسة خلال الفترة الماضية في دعم المنظومة الصحية.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لما أقره مجلس جامعة القاهرة خلال جلسته رقم (1245) المنعقدة بتاريخ 29 يناير 2025، حيث صدّق عليه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وقد تم اعتماد صرف المكافأة من الصناديق الخاصة بالمستشفيات الجامعية، وبدأت بالفعل إجراءات صرفها، على أن تُصرف رسميًا للعاملين في 28 مايو 2025.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن هذه المكافأة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم كوادرها الطبية، واعترافًا بجهودهم وتفانيهم في أداء المهام المنوطة بهم بكل كفاءة والتزام.

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