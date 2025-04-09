موعد فتح باب التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية للطلاب العائدين من روسيا والسودان 2025

كتب- عمر صبري:

قرر المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان، مطلع شهر مايو المقبل، بنفس القواعد السابقة، على أن يمتد زمن التقديم حتى يونيو 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلال اجتماع له منذ شهر، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لوضع ضوابط ومتطلبات التخرج للطلاب العائدين من دولة السودان الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية.

وبحسب وزارة التعليم العالي فإن التوصيات تضمنت الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المصرية والعربية والأجنبية، مع ضرورة التأكد من قبل مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية من أن الشهادة المقدمة مؤهلة للالتحاق بالكلية المراد التحويل إليها، والاكتفاء بنتيجة امتحان تحديد مستوى الطالب الذي تم في جامعتي القاهرة وعين شمس، مع التأكيد على أن التحاق الطالب بمستوى دراسي معين لا يعني إعفاءه من المواد التي لم يدرسها في المستوى الأدنى، سواء كانت مواد إجبارية أو اختيارية.

وأضافت وزارة التعليم العالي أن توصيات وزارة التعليم العالي، الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أكدت على استمرار العمل ببقية قرارات اللجنة السابقة بشأن ضوابط وآليات تخرج الطلاب المصريين العائدين من دول مثل (روسيا، أوكرانيا، السودان).

اقرأ أيضًا:

السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش

تفاصيل جديدة تحسم الجدل بشأن وفاة مدير إدارة الباجور وعلاقتها بزيارة الوزير المفاجئة