اختبارات القدرات وتنسيق الثانوية| هل تختلف في 2025؟.. رئيس اللجنة العليا يُجيب

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات للعام الجامعي 2025- 2026 بوزارة التعليم العالي، أن اللجنة بدأت اجتماعاتها بتشكيلها الجديد؛ من أجل وضع قواعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية خلال موسم تنسيق القبول 2025- 2026.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات لـ"مصراوي"، أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من قواعد اختبارات القدرات 2025- 2026، وحينما يتم الانتهاء منها ستعلن عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كاملةً أمام الطلاب.

وأضاف قنديل أنه من المقرر مشاركة مركز الاختبارات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعات اللجنة المشكلة لمتابعة اختبارات القدرات 2025- 2026.

كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا بتولي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، رئاسة اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2025- 2026، وستضم في عضويتها رؤساء لجان القطاعات التي تشهد كلياتها عقد وتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

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