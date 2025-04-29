توجيه عاجل من وزير التعليم العالي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات، بالتنسيق مع المحافظين، في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل وفقا لحالة الطقس بكل محافظة.

وتعيش مصر على أعتاب موجة طقس غير مستقرة يُنتظر أن تبلغ ذروتها غدًا الأربعاء، مع اقتراب عاصفة ترابية عنيفة ناتجة عن منخفض جوي خماسيني بدأ تأثيره بالفعل على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، وسط حالة تأهب من الجهات المعنية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا جويا بشأن المنخفض الجوي الخماسيني الذي تصل فيه سرعة الرياح من (60:40) كم في الساعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة ما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية، مع فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً.

وتفاعلًا مع التحذيرات الجوية، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان من المقرر عقدها في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل.

وفي خطوة مماثلة، أصدر الأزهر الشريف قرارًا بتعليق الدراسة في كافة المعاهد الأزهرية.

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