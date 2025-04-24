''حقوق عين شمس'' تتأهل لدور الـ 16 في المسابقة الدولية للمحكمة الصورية

كتب- عمر صبري:

تأهل فريق الكلية لدور الـ 16 في المسابقة الدولية للمحكمة الصورية في مجال قانون الإعلام التي تجري في جامعة أكسفورد ببريطانيا في الفترة من 21 ل 25 أبريل 2025، وجاء تأهل الفريق بعد خوضه 3 منافسات مع فرق من الهند، والصين، وأيرلندا.

تشارك في المسابقة فرق من كل أنحاء العالم يتأهلون للمسابقات النهائية في أكسفورد من خلال تصفيات إقليمية نظمت في 6 مناطق حول العالم شارك فيها أكثر من 100 فريق من كل أنحاء العالم، ويقوم على تحكيم المسابقة أكاديميون وقضاة ومحامون من مختلف دول العام.

وقد جاء تأهل فريق كلية الحقوق جامعة عين شمس للمسابقة الدولية بعد فوزه بالمركز الأول في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط.

ويخوض فريق الكلية مباريات الدور ربع النهائي اليوم، ويتكون الفريق من طلاب الشعبة الإنجليزية بالكلية، وهم محمد وائل، الفرقة الثانية، أهلة عماد، الفرقة الثالثة، دعاء علي، الفرقة الثالثة، فرح باسم، الفرقة الرابعة، كريم مدين، الفرقة الرابعة، كريم ماجد، الفرقة الرابعة، وتولى تدريب الفريق، ريم جميع، الفرقة الرابعة، وريم الشاذلي، طالبة دراسات عليا.

وثمن الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، المباشرة لفريق الطلاب، ولهيئة النيابة العامة الموقرة التي أسهمت في تدريبهم وإثقال مواهبهم، ولا سيما قبيل السفر مباشرة من خلال عقد العديد من الورش التدريبية لهم باللغة الإنجليزية.

كما قدم التهنئة لفريق الكلية ومدربهم المصاحب لهم في التصفيات الدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على التمثيل المشرف للكلية والجامعة.

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