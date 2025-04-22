أستاذ بقصر العيني يفوز بالميدالية الفضية في معرض جنيف للاختراعات

كتب - عمر صبري:

قدَّم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور حازم بيومي السباعي، أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العيني، لفوزه بالميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، عن ابتكاره الطبي الفريد لجهاز التشغيل الآلي لجراحة تصحيح اعوجاج العمود الفقري باستخدام الروبوت الجراحي.

وجاء هذا التتويج ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمعرض جنيف الدولي للاختراعات، والذي يُعد من أكبر وأعرق المحافل العلمية على مستوى العالم في مجال الابتكار، ويُقام تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو - WIPO)، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، التي تأسست عام 1967 بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الإبداع والاختراع عالميًا، من أجل مستقبل أكثر استدامة وتطورًا.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، بهذا الإنجاز العالمي الذي يرسّخ مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة رائدة في البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن فوز الدكتور حازم السباعي يعكس تميز الكفاءات العلمية داخل القلعة الطبية "قصر العيني"، ويؤكد قدرة علمائها على المنافسة في مختلف المحافل الدولية، كما يُمثل دافعًا قويًا لكافة أعضاء هيئة التدريس والباحثين للاستمرار في الابتكار والبحث والتطوير، والإسهام في تحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الفوز يُجسد رسالة كلية طب قصر العيني في قيادة التقدم العلمي، وتقديم حلول طبية مبتكرة تواكب تطورات العصر وتخدم الإنسانية، كإحدى أعرق المؤسسات الطبية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن إدارة جامعة القاهرة تُقدم كافة أوجه الدعم، وتعمل على توفير المناخ الملائم للبحث العلمي، وتحرص باستمرار على تطوير البنية التحتية ذات الصلة بالمجال الطبي، لتظل الجامعة منارة علمية تواصل ترسيخ حضورها في المحافل العالمية وتُنافس بقوة مع كبريات المؤسسات والجامعات الدولية المرموقة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن هذا الإنجاز الذي حققه الدكتور حازم السباعي يُمثل إضافة نوعية لرصيد الإنجازات العلمية التي تفخر بها جامعة القاهرة العريقة، التي تُعد منبرًا للعلم والبحث والابتكار، وصرحًا أكاديميًا رائدًا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أن معرض جنيف الدولي للاختراعات شهد مشاركة 1043 اختراعًا من 42 دولة، بحضور 28 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، وقد خضعت الابتكارات العملية لتقييم دقيق من قبل لجنة تحكيم دولية ضمّت 135 خبيرًا، أجروا لقاءات مباشرة مع المخترعين لتقييم جودة المشاريع وابتكاريتها.

وأضاف عميد كلية طب قصر العيني أن ترشيح الدكتور حازم السباعي لهذا المحفل الدولي جاء من قِبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بعد فوزه في مسابقة وطنية لاختيار نخبة من العلماء المصريين لتمثيل مصر في المعرض. لافتًا إلى مشاركة أربعة علماء مصريين في هذه الدورة، وقد حققوا جميعًا إنجازات مرموقة بحصولهم على ميداليات ذهبية وفضية في مجالات متعددة، وهو ما يعكس التميز العلمي المصري والقدرة التنافسية في أرقى الساحات الدولية.

اقرأ أيضا:

مقدم يبدأ من 50 ألف.. ننشر أماكن شقق سكن لكل المصريين 7 في المدن والمحافظات

شبورة ورياح وارتفاع في الحرارة.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة

وظائف الكهرباء 2025.. ما الشروط المطلوبة وطرق التقديم؟