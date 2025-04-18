كلية البنات بـ "عين شمس" تعقد المؤتمر السنوي لقسم الاجتماع

كتب - عمر فارس:

عقد قسم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي، بحضور نخبة من الأساتذة والقيادات الأكاديمية، وافتتحت فعالياته الدكتورة دينا مفيد، أستاذ ورئيس مجلس القسم، بكلمة ترحيبية أعربت فيها عن سعادتها بتجديد اللقاء العلمي السنوي، مؤكدة على أهمية استمرارية التفاعل الأكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشادت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية، في كلمتها بتميز قسم الاجتماع بفروعه الثلاث: الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والإعلام، مؤكدة على ضرورة البدء في إعداد برنامج أكاديمي جديد يتماشى مع متطلبات سوق العمل، واختتمت بتقديم شهادة تقدير للقسم، إيمانًا بجهوده في دعم العملية التعليمية وتأهيل الكوادر الشابة.

وألقى الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، كلمة تناول فيها موضوع "التنمية البشرية المستدامة من منظور تكاملي حديث"، مستعرضًا المراحل التي مرت بها التنمية المستدامة وتطور مفهومها، مستشهدًا بالتجربة الهندية كنموذج لتحقيق التنمية الشاملة.

وتحدثت الدكتورة سامية الساعاتي، أستاذ علم الاجتماع، عن أهمية العطاء العلمي والتعاون البنّاء بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشددة على ضرورة مشاركة الإنجازات العلمية ومناقشتها بشكل دوري.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شومان، عميد كلية الاتصال والإعلام، أهمية دمج قضايا التنمية في الخطاب الأكاديمي، مشيرًا إلى تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في بنية سوق العمل وتطور المهن، وما يحمله من فرص وتحديات على الصعيد المجتمعي.

وألقت الدكتورة علياء رافع، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، كلمة حول "مؤسسة البناء الإنساني والتنمية: الرؤية والأهداف"، مؤكدة على أهمية جعل بناء الإنسان مشروعًا قوميًا، يركز على الجوانب الاقتصادية، الصحية، والثقافية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإنساني الذي تسعى إليه المؤسسة.

وتضمن المؤتمر عرضًا تقديميًا لإنجازات قسم الاجتماع خلال عامي 2024 و2025، شمل أبرز الإسهامات العلمية من كتب منشورة، ورسائل ماجستير ودكتوراه، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل، والمشاركة الفاعلة في القافلة الشاملة لحي الأسمرات.

واختتمت فعاليات المؤتمر، بتكريم عددا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تقديرًا لعطائهن العلمي، كما ألقت مجموعة من خريجات القسم كلمات أعربن فيها عن سعادتهن بالانتماء إلى قسم الاجتماع، ودوره في تأهيلهن علميًا وعمليًا لمتطلبات سوق العمل.

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