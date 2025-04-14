ابتكار مصري بـ"الروبوتات" يعيد تعريف جراحات تصحيح اعوجاج العمود الفقري

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية طب قصر العيني أنه وتحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تم ترشيح الدكتور حازم بيومي السباعي، أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، الذي يعد أكبر وأهم معرض عالمي للاختراعات.

وعُقد المعرض في الفترة من 9 إلى 13 أبريل 2025 في مدينة جنيف- سويسرا، ليعرض فيه الدكتور حازم ابتكاره الثوري في مجال جراحة العظام.

وتم اختيار الدكتور حازم السباعي بعد نجاحه في مسابقة على مستوى الجمهورية لاختيار أربعة باحثين لتمثيل مصر في المعرض؛ بسبب اختراعه المبتكر جهاز تشغيل آلي لجراحة تصحيح اعوجاج العمود الفقري باستخدام الروبوت الجراحي.

ويأتي هذا الابتكار كخطوة جديدة ومهمة في مجال جراحة العظام؛ حيث يسهم في تصحيح تشوهات العمود الفقري بدقة عالية وبطريقة ثلاثية الأبعاد باستخدام الروبوتات.

ويعمل الجهاز المبتكر على تحليل صور العمود الفقري واستخدام الانحرافات الموجودة في الفقرات لتوليد تعليمات رقمية دقيقة لتحريك الفقرات من وضعها المنحرف إلى الموضع المستهدف الطبيعي. وتتم هذه العملية بدقة متناهية؛ حيث يتلقى الروبوت هذه التعليمات تلقائيًّا، ما يتيح تصحيح التشوهات بدقة منقطعة النظير.

وقام الدكتور حازم بتطوير الجهاز في مصر وقام بإجراء تجارب مبدئية باستخدام الموتور، وتلقي نتائج إيجابية مؤكدة على فعالية الجهاز، بالإضافة إلى ذلك، وتم تسجيل براءتي اختراع مصريتَين وبراءتَي اختراع دوليتَين بنظام الـPCT، الأولى للجهاز نفسه والثانية لطريقة التشغيل.

وأصدر مكتب براءة الاختراع الأمريكي USPTO تقريرًا حديثًا يقر بأن الاختراع مبتكر وقابل للتصنيع؛ وهو ما يعكس مستوى الإبداع والتميز في هذا الابتكار المصري.

لم تقتصر نجاحات الدكتور حازم على الاختراعات فقط؛ بل تم قبول أبحاثه العلمية المتعلقة بهذا الاختراع في أكبر المؤتمرات العالمية؛ حيث تم قبول بحثه في مؤتمر IMAST (International Meeting on Advanced Spine Techniques) لعامي 2024 و2025، التابع لأهم جمعية لأبحاث اعوجاج العمود الفقري (Scoliosis Research Society).

حصل الدكتور حازم على جائزة جامعة القاهرة للاختراع، وأيضًا جائزة جامعة القاهرة للتفوق، وله العديد من براءات الاختراع المحلية والدولية، وحصلت جامعة لندن University College London على أحد هذه الاختراعات.

جدير بالذكر أن الدكتور حازم لاقى دعمًا مؤسسيًّا متميزًا؛ حيث تُعتبر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من أبرز الداعمين لهذا الابتكار، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يلقاه الدكتور حازم من جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وكذلك من كلية طب قصر العيني بقيادة الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الذي لم يدخر جهدًا في دعم الدكتور حازم في رحلته البحثية منذ اللحظة الأولى؛ حيث كان له دور محوري في تذليل المعوقات وتوفير الدعم الكامل. فالدكتور حسام صلاح، يولي البحث العلمي اهتمامًا بالغًا، فبالتالي كان توفير كل ما يحتاج إليه الدكتور حازم لتطوير هذا الابتكار الفريد.

وأشار عميد الكلية إلى أن ابتكار الدكتور حازم بيومي السباعي في مجال جراحة العظام، يُعد فخرًا حقيقيًّا لمصر وجامعة القاهرة، قائلاً: نحن في كلية طب قصر العيني ندعم وبقوة كل الأبحاث والابتكارات التي تسهم في تقدم مجال الطب والعلاج، ونسعى دائمًا لتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار.

وتابع عميد الكلية بأن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجاد والمثابرة، ويؤكد قدرة مصر على أن تكون في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار الطبي.

ولفت الدكتور حسام صلاح إلى الدور الحيوي الذي قامت به جامعة القاهرة تحت رئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الذي يولي البحث العلمي اهتمامًا بالغًا، ويسعى دائمًا لدعم وتطوير برامج الابتكار على كل المستويات، فدور الجامعة لم يتوقف عند حد الدعم الأكاديمي؛ بل يشمل توفير كل الإمكانات التي ساعدت على تنفيذ هذا الابتكار بنجاح.

واستكمل صلاح: أتمنى أن يمثل الدكتور حازم بيومي السباعي خير تمثيل لمصر في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، وأن يعود من هناك بأكبر تقدير وإشادة يعكس مكانة مصر العلمية على الساحة العالمية، وأن كلية طب قصر العيني، التي تشرفني قيادتها، فخورة بكل ما يحققه طلابها وأساتذتها، ودائمًا ما نواصل العمل على تعزيز هذا النجاح وتوسيع آفاق التعاون العلمي والبحثي.

ويتطلع الدكتور حازم السباعي إلى مشاركته في المعرض الدولي في جنيف، وهو على يقين من أن نتائج هذا الابتكار سترفع اسم مصر عاليًا في مجال الطب والابتكار العالمي؛ حيث سيعرض جهازه في ساحة تتنافس فيها أكثر من ألف اختراع من مختلف دول العالم، ولأن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جماعية ودعم غير محدود من جميع الأطراف، فإنه يعتبر انتصارًا علميًّا ومهنيًّا لمصر.

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