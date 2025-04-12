الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تنظم مؤتمرًا دوليًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الجامعات

كتب- عمر صبري:

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي "مستقبل التعليم الجامعي: التكنولوجيا الذكية، التوظيف، والابتكار في عصر التحول الرقمي" والذي تنظمه الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالتعاون مع ماكجرو هيل العالمية.

يأتي الحدث تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن جهود مشتركة لتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ما يشهده التعليم الجامعي في مصر من تحول نوعي في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية والدعم اللامحدود من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، نحو التوظيف والابتكار من خلال التكنولوجيا الذكية والشراكات الصناعية.

وقال "عبد السلام" إن المؤتمر الدولي سيجمع بين الابتكار الأكاديمي والشراكات الاستراتيجية، ويسعى إلى مناقشة كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التعليمية لتطوير منظومة التعليم الجامعي، وتحسين جاهزية الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون مع القطاع الصناعي في تصميم مناهج تعليمية أكثر مرونة وابتكارًا.

وأوضح أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تتضمن: تطوير البرامج الأكاديمية، مواءمة المحتوى الدراسي مع متطلبات السوق من خلال إدخال أحدث التوجهات العالمية، الذكاء الاصطناعي والتعليم، عرض أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تخصيص المحتوى وتحسين التفاعل، التحول الرقمي في التعليم، استعراض لأحدث الابتكارات في مجال التعليم الإلكتروني والمنصات الرقمية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتطرق لأهمية الشراكات مع قطاع الصناعة، ومناقشة أهمية بناء جسور بين الجامعات وسوق العمل لدعم التوظيف والتدريب العملي.

يُعقد المؤتمر بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والخبراء من قطاعات التعليم والصناعة، بما في ذلك ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، ومسؤولي التخطيط الأكاديمي، ومطوري المناهج وخبراء التعليم الإلكتروني، وممثلين عن الشركات الكبرى وجهات التوظيف والتدريب.

يذكر أن برنامج المؤتمر يتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التطبيقية بمشاركة خبراء محليين ودوليين، بالإضافة إلى عروض حية لأحدث ما توصلت إليه التقنيات التعليمية وحلول الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، بهدف تبادل الخبرات وطرح رؤى جديدة لمستقبل التعليم في مصر والمنطقة.

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