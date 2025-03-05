آخر موعد للتقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين بـ"الأعلى للجامعات"

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين للدورة الخامسة عشرة (2025-2028)، في ضوء موافقة الدكتور وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبناءً على ما ورد إلى إدارة الجامعة بهذا الشأن.

ودعت إدارة جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات إلى المسارعة في تحديث بياناتهم وتعبئتها عبر قاعدة البيانات على موقع اللجان العلمية، لضمان استيفاء متطلبات الترشح، مع إتاحة الفرصة لانضمام أعضاء جدد.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن آخر موعد لانتهاء التقديم: الخميس 6 مارس 2025، وللتقديم، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس اضغط هنا.

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