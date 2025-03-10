نتائج الفائزين في مسابقة "أنت النجم" لطلاب وطالبات جامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان عن نتائج مسابقة "أنت النجم"، التي أُقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بمشاركة واسعة من طلاب كليات الجامعة، حيث شملت المسابقة مجالات الفنون التشكيلية، الفنون الأسرية، الغناء، العزف، المسرح، الفنون الاستعراضية، والمجالات الثقافية.

شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1287 طالبًا، توزعوا على عدة مجالات، حيث شارك 458 طالبًا في الفنون التشكيلية، و277 طالبًا في المجالات الثقافية، و114 طالبًا في المسرح، و202 طالبًا في الموسيقى والغناء، و23 طالبًا في الفنون الاستعراضية، و213 طالبًا في الفنون الأسرية، مما يعكس اهتمام الطلاب بتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية والمنافسة على مستوى عالٍ.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أن الجامعة تحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه الفعاليات الفنية والثقافية التي تساهم في تنمية المواهب وصقل مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن المسابقة شهدت مستوى تنافسيًا عاليًا بين المشاركين وعكست حجم الإبداع والتميز لدى طلاب الجامعة. كما أشاد بالمجهود الكبير الذي بذلته إدارة رعاية الشباب في تنظيم الحدث، مؤكداً على استمرار الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز دورها في تنمية قدرات الطلاب ومواهبهم.

جاءت نتائج المسابقة بفوز عدد كبير من الطلاب في مختلف التخصصات، حيث فاز في مجال الفنون التشكيلية: منة الله عصمت محمد من كلية الفنون الجميلة في تخصص التصوير الملون، وسلمى أحمد محمد من كلية الطب في التصوير الملون غير المتخصص، ومنى ماهر محمد من الفنون الجميلة في تخصص الجرافيك، ويوسف أحمد عزت من كلية الآداب في الجرافيك غير المتخصص، وحنين عبد العزيز حسن من الفنون الجميلة في الرسم المتخصص، وفاطمة سيد إبراهيم من كلية الخدمة الاجتماعية في الرسم غير المتخصص، وسماء سيد عبد اللاه من الفنون التطبيقية في النحت المتخصص، ومنة الله محمود سعيد من كلية التربية الفنية في الأشغال الفنية المتخصصة، ودينا هشام شومان من كلية الخدمة الاجتماعية في الأشغال الفنية غير المتخصصة، وشهد هشام حسن من الفنون التطبيقية في الفوتوغرافيا المتخصصة، ومحمد مجدي عبد العزيز من كلية التجارة في الفوتوغرافيا غير المتخصصة.

وفي مجال الفنون الأسرية، فازت ابتسام عادل هاشم من كلية التربية في تصميم وتنفيذ الملابس (متخصص)، ومنى عيد رمضان من كلية التكنولوجيا والتعليم في تصميم وتنفيذ الملابس (غير متخصص)، ودعاء جمال حامد من كلية الاقتصاد المنزلي في التطريز (متخصص)، وآلاء قاسم أحمد من كلية الحقوق في التطريز (غير متخصص)، ومريم عبد الشهيد عياد من كلية الفنون التطبيقية في إعادة التدوير (متخصص)، ودنيا أحمد عبد الله السقا من كلية الخدمة الاجتماعية في إعادة التدوير (غير متخصص)، ورحمة رضا أبو الغيط من كلية الاقتصاد المنزلي في المشغولات الجلدية (متخصص)، وشيماء شحاتة محمد من كلية التكنولوجيا والتعليم في المشغولات الجلدية (غير متخصص).

كما شهدت مسابقة الغناء الشرقي والغربي والراب فوز محمد رجب سيد عبد الحفيظ من كلية الهندسة في الغناء الشرقي، ومحمود إيهاب محمود طه من كلية التربية الموسيقية في الغناء الغربي، ومؤمن محمد عبد التواب سيد من كلية الحقوق في فن الراب. أما في مجال العزف والتأليف الموسيقي، فقد فاز عبد الرحمن هاشم يسن، مينا هاني سعد صبحي، خالد حجاج من كلية التربية الموسيقية في العزف المتخصص، بينما فاز أسامة محمد محمد عثمان، عمر مجدي محمد علي، محمد شريف النبراوي من كلية الهندسة، وسيف هيثم صلاح الدين من كلية التجارة BIS في العزف غير المتخصص، كما فاز بولير أمجد البير من كلية التربية الموسيقية في الموسيقى الإلكترونية (متخصص)، وعبد الرحمن هشام عبد العزيز من كلية التجارة في الموسيقى الإلكترونية (غير متخصص)، وأدهم حسن محمد أحمد من كلية التربية الموسيقية في التأليف الموسيقي (متخصص)، وعبد الله سعد عبد الله من كلية الخدمة الاجتماعية في التلحين والتوزيع (غير متخصص).

في مجال المسرح، فاز طارق مجدي السيد أحمد من كلية الآداب في التمثيل المسرحي (متخصص)، ومصطفى عبد النعيم محمد من كلية الحقوق في التمثيل المسرحي (غير متخصص)، ومحمد إبراهيم محمد أحمد من كلية الآداب في "ستاند آب كوميدي" (متخصص)، وأحمد سيد نور الدين من كلية الحقوق في "ستاند آب كوميدي" (غير متخصص). أما في الفنون الاستعراضية، فقد فاز يوسف مؤمن طه في الاستعراض الشعبي (غير متخصص)، وعمر أحمد عادل في الاستعراض الحديث (متخصص).

وفي إطار المنافسات الثقافية، حصد فريق كلية الآداب المركز الأول في دوري المعلومات، وضم الفريق: داليا خلف محمد عبد الكريم، آية رأفت ماهر أحمد، أحمد مصطفى عبد الوهاب، أحمد رأفت عيسى إسماعيل. كما فاز أحمد عادل حنفي بشندي من كلية الخدمة الاجتماعية في مسابقة الإنشاد الديني، ومحمد الرشيد علي حسن من كلية الطب في مسابقة الشعر الفصيح، وأحمد عبد الناصر دسوقي من كلية الآداب في الشعر العامي، وفرح مصطفى حسن محمد من كلية الآداب في مسابقة المراسل الإذاعي والتليفزيوني، وشمس أسامة إسماعيل من كلية الهندسة في مسابقة القصة القصيرة.

أُقيمت المسابقة تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أحمد يحيى، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

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