"الأعلى للجامعات": نستهدف تصدير التعليم المصري للخارج

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، في فعاليات جلسة "التعليم وبناء الأجيال الجديدة وإنجازات مصر في قطاع التعليم"، وذلك ضمن مؤتمر "الجمهورية: 11 عامًا من الكفاح وبناء الوطن - السيسي"، والذي يُعقد في نسخته الرابعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات.

زيادة عدد الجامعات وتطوير المنظومة التعليمية

خلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، التطور الكبير في منظومة التعليم العالي خلال الـ 11 عامًا الماضية، مشيرًا إلى التوسع في الجامعات الأهلية ليصل عددها إلى 32 جامعة بحلول العام الدراسي المقبل، والتوسع في الجامعات التكنولوجية، بهدف إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة الطموحة.

كما أشار إلى إدراج برامج دراسية جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي بمختلف محاوره، سواء في القطاعات التطبيقية أو النظرية.

دعم التميز البحثي والأكاديمي، وتعزيز الابتكار باعتباره عنصرًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

تصدير التعليم المصري وإنشاء فروع دولية

أوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تصدير التعليم المصري للخارج، من خلال إنشاء فروع دولية للجامعات المصرية تمنح شهادات معتمدة دوليًا، مثل الجامعة الأم، وتعزيز التعاون مع الجامعات الأجنبية لزيادة التبادل الأكاديمي وجذب الطلاب الدوليين، وتطوير الجامعات الخاصة في مصر لرفع مستوى التعليم الجامعي وتحقيق المعايير العالمية.

التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي

كما ناقش المؤتمر تطوير التعليم قبل الجامعي وطرح حلول واقعية لمواجهة التحديات التعليمية، بما يضمن الارتقاء بمستوى التعليم في جميع مراحله.

يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للدولة للنهوض بمنظومة التعليم، وتعزيز دور الجامعات المصرية كمراكز للبحث والابتكار، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.

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