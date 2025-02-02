أحد أبرز الأكاديميين الإعلاميين.. من هو الدكتور سامي عبدالعزيز عميد إعلام القاهرة الأسبق؟

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن وفاة الدكتور سامي عبدالعزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام جامعة القاهرة، أحد أبرز الأكاديميين في مجال الإعلام في مصر والعالم العربي.

شغل الدكتور سامي عبد العزيز العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، أبرزها عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، ورئيس لجنة قطاع الإعلام في المجلس الأعلى للجامعات أكثر من دورة.

تميز بعلاقاته الطيبة مع طلابه وزملائه، وكان له دور بارز في تعزيز مكانة الكلية على المستويين المحلي والدولي.

حظي الدكتور سامي بشهرة واسعة بفضل خبراته الواسعة في مجالات العلاقات العامة والإعلان والإعلام المؤسسي.

ألف العديد من الكتب والمراجع التي أصبحت من أهم المراجع الأكاديمية في تخصصه.