إطلاق النسخة الأولى من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة.. و150 مليون دولار استثمارات

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تواصل العمل على تطوير سياسات داعمة وتمكين رواد الأعمال؛ لتحقيق طموحاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مبديًا سعادته بتجاوب الخريجين من أبناء الجامعة مع الإعلان عن المشاركة في قمة رواد الأعمال، وكانت المفاجأة السارة في أن المشاركين أسهموا بشركاتهم الناشئة باستثمارات مباشرة لمصر بلغت نحو 150 مليون دولار.

جاء ذلك خلال إطلاق النسخة الأولى من قمة ريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والتي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، في حضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت وقائع الجلسة الافتتاحية من قمة ريادة الأعمال في نسختها الأولى، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم عرض فيلم قصير عن منظومة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، ثم تلتها كلمة الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ثم كلمة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، ثم كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وأعقبها الإعلان عن دورة الاحتضان الحادية عشرة لحاضنة الأعمال في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعنوان "Start Smart"، ثم فاعليات تكريم رواد الأعمال من خريجي جامعة القاهرة، والتي تضمنت أربع فئات؛ وهي الشركات الناشئة المعتمدة على مكون تكنولوجي، والشركات الناشئة في مرحلة الانطلاق، والبحوث التطبيقية (باحثي جامعة القاهرة)، والاقتصاد الرقمي والإعلام.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق حرص جامعة القاهرة على تنظيم هذه الفاعلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لنقل أهمية دور ريادة الأعمال لطلاب الجامعة وكيفية الاستفادة منها، وعرض النماذج المُلهمة والتجارب الناجحة لأصحاب الشركات الناشئة من خريجي الجامعة، ليستفيد منها الطلاب، مؤكدًا اهتمام الجامعة عبر سنوات بتدريس مقرر ريادة الأعمال لكل طلاب الجامعة بمختلف الكليات.

وأكد عبد الصادق حرص تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى على المشاركة بفاعلية في الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وأعلن إنشاء جامعة القاهرة مركزًا متكاملًا للذكاء الاصطناعي، بهدف ربطه بالتخصصات المختلفة وتطوير تطبيقاته العملية لخدمة أغراض التنمية، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار الدكتور حسام عثمان إلى الطفرة التكنولوجية والفرص الهائلة في الدولة المصرية؛ لتحقيق نجاح اقتصادي باهر من خلال الابتكار، وضرورة قيام الشباب باستغلال الفرص المختلفة لتحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، موجهًا الشباب بضرورة إحداث تغيير جوهري اقتصادي واجتماعي من خلال تبني أفكار جديدة، لافتًا إلى وجود نوعَين من ريادة الأعمال؛ وهما التقليدي الذي يتمثل في تأسيس شركة وتوظيف عدد من العاملين، وغير التقليدي والذي يستند إلى أفكار ونماذج عمل خارج الصندوق، وتحقق أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا كبيرًا خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد الدكتور حسام عثمان ضروة تجنب المفاهيم المغلوطة ذات التأثير السلبي في مجال ريادة الأعمال، فلا يشترط في رائد الأعمال أن يكون متفوقًا دراسيًّا؛ إذ يكفيه حسن استغلال الفرص وامتلاك وجهة نظر نقدية والبحث عن أوجه القصور ومعالجتها، مضيفًا أن من بين المفاهيم المغلوطة أن رواد الأعمال ينجح منهم نسبة قليلة، بل يوجد الكثير من النماذج الناجحة التي حققت نجاحات كبيرة في مجالات مختلفة، وإنشاء الشركات الناشئة لا يحتاج إلى إمكانات خارقة، لافتًا إلى إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العملي مبادرة "تحالف وتنمية"، لتستهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال والربط مع احتياجات المجتمع؛ لتحقيق التنمية الشاملة وتحويل الابتكارات لمنتجات واقتصاد مبني على المعرفة.

وأشارت الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه القمة تُعد فرصة استثنائية لصقل تجارب رواد الأعمال من خريجي جامعة القاهرة الذين أصبحوا نموذجًا يحتذى به في مجال الابتكار والتطوير، وأسسوا العديد من شركات والاستثمارات تزيد على 150 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وأسهمت في توفير الكثير من فرص العمل داخل القطاعات الاستراتيجية وَفق رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة غادة عبد الباري دعم جامعة القاهرة لطلابها وخريجيها؛ لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في مختلف المجالات من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة ومبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعزيز دور الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لكون ريادة الأعمال تلعب دورًا أساسيًّا وفعالًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن قمة ريادة الأعمال التي تنظمها جامعة القاهرة تستهدف استعراض تجارب رواد الأعمال أمام الطلاب لتشجيعهم ودفعهم للدخول في مجال ريادة الأعمال.

ولفتت عبد الباري إلى أن القمة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تستهدف ربط الابتكار وريادة الأعمال بسوق العمل.

وأوضح الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الصندوق تم إنشاؤه عام 2019 بتوجيه من القيادة السياسية ليقدم الدعم والرعاية ويعمل على اكتشاف النوابغ ويتابع مخرجاتهم، مشيرًا إلى أن أنشطة الصندوق تتسق مع استراتيجة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 ورؤية الوزارة بأن يكون الابتكار وريادة الأعمال محورًا أساسيًّا يتم الاعتماد عليه، لافتًا إلى تنفيذ الصندوق مجموعة من الأنشطة المييزة بالتعاون مع الجامعات لتحويل أفكار الطلاب إلى مشروعات ناجحة.

وأضاف الدكتور هاني عياد أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بصدد الإعداد لاحتفال سنوي يتطرق لكل مخرجات الجامعات المصرية من الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب حزمة من الأنشطة التي تدعم منظومة الابتكار، وإعلان الحاضنات عن استقبال عدد أكبر من طلاب كل جامعة، مؤكدًا أن أعضاء هيئة التدريس هم من يقدمون الدعم الكامل للشباب داخل المنظومة الجامعية، من خلال أن يكون فكر ريادة الأعمال بالشراكة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجامعة والقطاع الخاص والمبادرات.