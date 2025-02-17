جامعة حلوان تشارك في الندوة التثقيفية للمرأة تحت شعار "معًا بالوعي نحميها"

كتب- عمر صبري:

شاركت جامعة حلوان، في الندوة التثقيفية للمرأة المصرية، تحت شعار "معًا بالوعي نحميها"، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور قرينته.

جاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتهدف الندوة إلى رفع وعي المرأة المصرية وحمايتها وتعزيز مشاركتها المجتمعية، إيمانًا بأن الوعي هو القوة الحقيقية التي تُمكّن المرأة من بناء مستقبل أكثر إشراقًا لها ولوطنها. وقد شهدت الفعالية حضورًا واسعًا، حيث جمعت بين نخبة من الشخصيات النسائية البارزة من مختلف الأجيال، إلى جانب قيادات العمل الاجتماعي، والأكاديميين، والمثقفين، والمفكرين، مما ساهم في خلق حوار ثري يعكس تنوع الرؤى حول التحديات التي تواجه المرأة في عصر العولمة والذكاء الاصطناعي.

وخلال الندوة، أكدت انتصار السيسي، في كلمتها، الدور المحوري للمرأة في حماية الوطن، مشددة على أهمية دورها الأسري في تنشئة الأجيال، وترسيخ القيم الوطنية والولاء والانتماء منذ الصغر.

كما أشادت بما قدمته المرأة المصرية من عطاء وتضحيات على مر العصور، داعيةً إلى استمرار هذا العطاء بنفس الإخلاص، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة جامعة حلوان في هذا الحدث تأكيدًا على التزامها بدعم طلابها في مختلف المحافل الوطنية، إيمانًا منها بدور الشباب في صياغة مستقبل مصر. كما تعكس هذه الفعاليات جهود الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة المرأة المصرية، تأكيدًا لدورها الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة.

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