مؤتمر بطب عين شمس يناقش جلطات المخ عند الأطفال وقصر القامة.. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين لطب الأطفال، بحضور الأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رانيا صلاح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، الدكتورة ياسمين جمال، مدير مستشفى الأطفال، الدكتورة حنان محمد إبراهيم، رئيس قسم الأطفال ورئيس المؤتمر ، والدكتور مصطفى الهدهد، أستاذ طب الأطفال.

استهدف المؤتمر مناقشة أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في مجال طب الأطفال، مع التركيز على قضايا صحية هامة تشمل قصر القامة، السمنة، سوء التغذية، الأمراض المناعية، وجلطات المخ عند الأطفال.

كما شهد المؤتمر استعراض أحدث العلاجات التداخلية مثل قسطرة القلب، مناظير الجهاز الهضمي، زراعة الأعضاء، وزراعة النخاع لعلاج أمراض الدم والمناعة.

ناقش المؤتمر أيضًا دور الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، إلى جانب استعراض أحدث الأبحاث العلمية التي تساهم في تطوير أساليب التشخيص والعلاج.

كما تم تخصيص جلسات لخريجي كلية الطب من الأطباء الامتياز لعرض أفكارهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تعزيز دورهم في تطوير المنظومة الطبية.

شهدت فعاليات المؤتمر مشاركة متميزة من أعضاء هيئة التمريض، حيث تناولت الجلسات أحدث أساليب مكافحة العدوى والتعامل مع الحالات الحرجة للأطفال. كما كان هناك حضور قوي لقطاع الصيدلة الإكلينيكية، الذي ناقش محاور هامة مثل التغذية الوريدية، الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، واستراتيجيات العلاج الدوائي للأطفال.

أكد المؤتمر حرص جامعة عين شمس على تقديم كل ما هو جديد وواعد في مجال طب الأطفال، من خلال استعراض أحدث العلاجات والتقنيات الطبية، بما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى الصغار، ويفتح آفاقًا جديدة لتحسين الخدمات الطبية.

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