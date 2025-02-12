العاصمة الإدارية تستضيف أضخم وفد جامعي من بريطانيا الأحد المقبل -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

تستقبل العاصمة الإدارية الجديدة يوم 16 فبراير الجاري أضخم وفد جامعي من بريطانيا، يزور مصر؛ برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية بالقاهرة، لاستكشاف فرص الوجود والتعاون الأكاديمي والبحثي في مصر.

يضم الوفد ممثلين لأبرز الجامعات البريطانية؛ مثل شيفلد هالام، لوفبورو، إسكس، إيست أنجليا، إكستر، تشيستر، وغيرها، بالإضافة إلى اتحاد الجامعات البريطانية الدولية، وتستغرق زيارتهم ثلاثة أيام، من 16 حتى 18 فبراير، بتنسيق من المجلس الأعلى للجامعات والمكتب المصري للشؤون الثقافية والتعليمية في لندن، وبالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وبدعم من السفارة البريطانية.

وستركز مناقشات الوفد الجامعي البريطاني خلال الزيارة على افتتاح فروع جامعية دولية في مصر، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والابتكار.

ويتضمن برنامج الزيارة توقيع مذكرتَي تفاهم بين جامعتَي إسكس وإيست أنجليا وجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية بالقاهرة، إلى جانب زيارات ميدانية للجامعات الأوروبية في مصر، وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، وفاعلية تواصل وعشاء ثقافي مع غرفة التجارة المصرية- البريطانية، بحضور كل من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاريث بيلي، السفير البريطاني بالقاهرة.