وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي بجامعة عين شمس.. المواعيد والأماكن

كتب- عمر صبري:

تستضيف جامعة عين شمس وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي، التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وتحت إشراف اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي وضمن الجهود المستمرة لجامعة عين شمس لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع الكشف المبكر عن الأمراض.



تنظم الحملة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025، في الحرم 1 أمام شبكة المعلومات، بجوار السلم الكهربائي والباب الرئيسي، تحت إشراف إدارة رعاية العاملين التابعة لإدارة شؤون الأفراد، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير الفحوصات الدورية، ورفع الوعي بأهمية الكشف المبكر للحفاظ على صحة المرأة.

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