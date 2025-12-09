ننشر الشعار والهوية الجديدة بعد تغيير مسمى جامعة حلوان لـ"العاصمة"

قد لا ينتبه لها الكبار.. أستاذ علم نفس يوضح أنواع الإساءات الجنسية للأطفال

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور قنديل، رئيس جامعة العاصمة، إطلاق الهوية الجديدة للجامعة بعد تغيير اسمها رسميًا من "جامعة حلوان" إلى "جامعة العاصمة"، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير المؤسسة التعليمية وتعزيز حضورها الأكاديمي محليًا ودوليًا.

وأوضح قنديل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن التغيير لا يقتصر على المسمى فقط، بل يشمل أيضًا الشعار والهوية البصرية للجامعة، بما يعكس رؤيتها المستقبلية ورسالتها في تقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع متطلبات العصر.

وأكد أن الهوية الجديدة جاءت لتواكب التحولات الاستراتيجية التي تشهدها الجامعة، مشيرًا إلى أن التصميم الجديد للشعار يرمز إلى الانفتاح على العالم والارتباط الوثيق بالمعرفة والابتكار.

كما أشار إلى أن الجامعة ستواصل العمل على تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يرسخ مكانتها كصرح علمي رائد في العاصمة.

ومن المقرر أن تبدأ الجامعة في تطبيق الهوية الجديدة على جميع منصاتها الرسمية، والمطبوعات، والمرافق الجامعية.