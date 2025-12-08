وزير الآثار الأسبق: معظم معالم هليوبوليس انتقلت لدول أخرى ولم يبقَ سوى

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور صطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس.



ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها استعراض تقرير نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن آليات تنفيذية لبرامج التعاون الشاملة بين الجامعات والتحالف خلال الفترة القادمة؛ وذلك لتوحيد الجهود لخدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من طاقات الشباب الجامعي في مجالات العمل التطوعي والتنموي.



كما أحيط المجلس علمًا بما قامت به الجامعات فيما يخص ملف جائزة مصر للتميز الحكومي.



كما استعرض المجلس عددًا من التقارير، منها:



١- تقرير حول دراسة الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحديد العقبات التي تواجه الجامعات في تطبيقه.



٢- تقرير حول مساهمة الجامعات في المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" (تحديث نوفمبر 2025).



٣- مقترح جامعة الفيوم بشأن مبادرة الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام.



٤- مقترح جامعة عين شمس بشأن المرصد المجتمعي بالجامعة ومجالات عمله وهيكله التنظيمي.



٥- كتاب رئيس جامعة بنها بشأن نسخة مجلة الجامعة والمجتمع، الصادرة ربع سنويًا عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها.



٦- أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات والمرفوعة على المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية.



٧- كتاب نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، بشأن طلب تضافر الجهود بين وزارة الصحة والسكان (المجلس القومي للسكان) والجامعات المصرية (قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة) لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (٢٠٢٣-٢٠٣٠) وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تخدم الوطن والمواطن.



