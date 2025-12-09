أسنان عين شمس تستضيف ندوة "اطمن" ضمن حملة "16 يومًا لمناهضة العنف"

استضافت كلية طب الأسنان جامعة عين شمي، ندوة بعنوان "أطمن" ضمن فعاليات الحملة العالمية "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي انطلقت في ديسمبر الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة والمجلس القومي للمرأة.

استهدفت الندوة بشكل رئيسي طلاب وطالبات الكلية والعاملين بها، لتوعيتهم بطرق الحماية من مختلف صور العنف داخل وخارج الحرم الجامعي، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، مع تسليط الضوء على جهود جامعة عين شمس والكليات المختلفة نحو توفير بيئة تعليمية آمنة ومحمية للجميع.

حيث ألقت الدكتورة شيماء نعيم، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للمرأة، نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمة أوضحت فيها الخدمات المقدمة والجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم الأسرة المصرية وخاصة المرأة المصرية.

كما سلطت الضوء على كافة الخدمات في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وآليات الحماية، مشيرة إلى خطوط الشكوى الساخنة مثل الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة والخط الساخن لمباحث الإنترنت.كما ألقت الأستاذة الدكتورة هند الهلالي، مدير وحدة دعم المرأة بجامعة عين شمس، كلمة تطرقت فيها إلى الخطوات والآليات السليمة للتعامل مع الأزمات ومكافحة جميع أشكال العنف، وخاصة الرقمي والإلكتروني، وطرق التوجه الرسمي عبر الخطوط الساخنة والإجراءات القانونية المعمول بها.

وعلى هامش الندوة، تم تنظيم ورشة تدريبية لمجموعة من الإداريين والإداريات، تناولت آليات التغلب على الضغوط والتحديات اليومية في بيئة العمل والأسرة. وأدارت الورشة الدكتورة أماني عبد العال، أخصائي النفس الإكلينيكي بوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، باستخدام تقنيات فنية متنوعة مثل العلاج بالفن، الرسم، الفنون الإيقاعية، والنحت لتعزيز الصلابة النفسية، خاصة خلال فترة الدراسة والامتحانات.شهدت الندوة تفاعلاً إيجابياً من الإداريين الذين طرحوا أسئلة مهمة أثرت المناقشات، مما أتاح منصة لتبادل الخبرات وتعميق الفهم حول كيفية مواجهة العنف وتأمين بيئة آمنة داخل الجامعة.

تأتي هذه الفعالية ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لحماية المرأة والطلاب داخل المجتمع الجامعي، وتجسيدا للدور الفعال الذي تلعبه جامعة عين شمس والمجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف وتعزيز بيئة تعليمية وسكنية آمنة للجميع.