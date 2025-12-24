كتب- عمر صبري:

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد راغب، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد، إلى جانب أعضاء المجلس، وذلك بمقر الاتحاد بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور أحمد راغب حول أبرز الأنشطة القادمة للاتحاد الرياضي للجامعات، والتي شملت تحديث الموقع الإلكتروني للاتحاد وربطه بالبطولات الدولية، وإقامة دورة محاكاة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية مصر 2026 خلال الفترة (26 يناير – 1 فبراير) بالتعاون مع جامعات (حلوان، الأمريكية بالقاهرة، عين شمس، القاهرة، المصرية للتعلم الإلكتروني)، وبطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ في أبريل 2026، ودورة الألعاب الإفريقية الجامعية مصر أغسطس 2026.

كما استعرض الدكتور أحمد راغب عرضًا حول مشروع تطوير الهوية البصرية للرياضة الجامعية المصرية لتغيير مسمى دوري الجامعات ودوري الأقاليم للعام الأكاديمي 2026/2027، وينفذ عبر مسابقة رسمية لطلاب كليات الفنون والتصميم والعمارة، بهدف ابتكار هوية حديثة ومستدامة تعكس روح الشباب والقيم الرياضية والتميز الجامعي. كما يتضمن إقامة الملتقى الجامعي لتراث الشعوب (ثقافي – فني – رياضي)، الذي يقدم تجربة متكاملة للطلاب الوافدين للتعرف على الحضارة المصرية والفرص التعليمية وتنمية المهارات الشخصية والقيادية، ويعزز قيم التنوع الثقافي، وينظم بالتعاون بين الاتحاد والإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، ومعهد إعداد القادة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويقام بالإسكندرية من 2 إلى 5 فبراير 2026.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد، حول النشاط المحلي والدولي للعام الجامعي 2025-2026، وإنجازات العام الرياضي 2024-2025، والتي شملت إقامة دوري الجامعات المصرية بمشاركة 75 جامعة في 5 بطولات جماعية و27 بطولة فردية بمشاركة 9037 طالبًا وطالبة، وإحياء دوري القطاعات بعد توقف 10 سنوات بمشاركة 3000 مشارك في 7 أقاليم، إلى جانب مؤتمرات وورش عمل مثل مؤتمر اللجان الرياضية بالإسماعيلية بمشاركة 25 جامعة، والمؤتمر الأول لقادة الرياضة الجامعية بمشاركة 37 جامعة و60 قياديًا. كما نظم الاتحاد دوري الرياضات الإلكترونية في 9 جامعات، وأطلق مبادرة "(100) يوم رياضة" بمشاركة 41 جامعة و103485 طالبًا، بهدف تعزيز النشاط البدني والقيم المجتمعية وتنمية مهارات الشباب.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الاتحاد في دورة الألعاب الجامعية الصيفية بألمانيا، وحصد منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الفضية، كما حققت الجامعات المصرية ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في البطولة العالمية العاشرة بإسبانيا، وبطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف في كولومبيا (11 ميدالية والمركز الرابع عالميًّا)، ودورة الألعاب الإفريقية للجامعات لاجوس – نيجيريا (الجامعة الأمريكية بالقاهرة المركز الأول و48 ذهبية)، والدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية بالمغرب (ميدالية ذهبية في الكرة الطائرة الشاطئية طالبات، وبرونزية كرة القدم الشاطئية طلبة)، إضافة إلى المركز الأول لمصر في بطولة العالم للخماسي الحديث بليتوانيا برصيد 5 ميداليات، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون دولية وبرنامج "سفراء الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية" من الطلاب.

ومن جانبه، وجه المجلس الشكر لكل العاملين بالاتحاد على جهودهم المتميزة في تعزيز الرياضة الجامعية، واكتشاف المواهب، وصقل مهارات الطلاب، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين الأنشطة والبرامج الرياضية من كافة النواحي لتحقيق أفضل النتائج ودعم التميز الرياضي للطلاب.

وافق المجلس على تنظيم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني للبطولة العربية للرياضات الإلكترونية في يوليو 2026، كما وافق على تنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة للبطولة العربية لكرة السلة 3x3 في ديسمبر 2026.

كما ناقش المجلس إمكانية استضافة مصر لدورة الألعاب الجامعية العالمية 2031 و2033.