

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 301 لسنة 2025، والمتعلق بمعادلة شهادة الدبلوم الشرطي الفني، التي يمنحها وزير الداخلية لطلاب معاهد معاوني الأمن، مع دبلوم التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بنظام السنوات الثلاث.



ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بالإضافة إلى القانون رقم 159 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وقرار وزير الداخلية رقم 2400 لسنة 2024 بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، يتم اعتبار شهادة الدبلوم الشرطي الفني معادلة لدبلوم التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي.



وأكد القرار أن المعادلة تشمل الطلاب الذين اجتازوا ثلاث سنوات دراسية في معاهد معاوني الأمن بعد حصولهم على شهادة إتمام المرحلة الأساسية، وأن الشهادة تمنح بصورة مناظرة لدبلوم التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بنظام السنوات الثلاث.



